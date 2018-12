Giulia Salemi, Fariba non prende le distanze: l’ultimo gesto della mamma

Fariba non prende le distanze da Giulia Salemi: l’ultimo gesto durante la finale del Gf Vip

Del rapporto tra Giulia Salemi e la mamma Fariba se ne è parlato molto negli ultimi giorni. Da quando la donna è apparsa al Gf Vip (e soprattutto dopo il rito per Francesco Monte a Casa Signorini) di lei giornali e siti di gossip hanno voluto sapere tutto. I suoi interventi in TV, sui social e alla Radio, però, non sono molto piaciuti a Giulia che, una volta uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, ha accusato la madre di essere stata troppo invadente nei suoi confronti. In una delle prime interviste rilasciate dopo il reality la Salemi ha addirittura invitato la madre a farsi da parte, chiedendo alle trasmissioni di non invitarla più durante i talk. Le raccomandazioni di Giulia, tuttavia, non hanno impedito alla madre di usare i social per lanciare un chiaro messaggio alla figlia ieri sera (proprio durante la finale del Gf Vip).

Giulia Salemi, arriva la dedica di mamma Fariba: messaggi e parole d’affetto per la figlia presente alla finale del Gf Vip

“Un giorno ero in viaggio e qualcuno mi chiese qual è la parola che ha il valore più grande nel vocabolario di un uomo” ha scritto Fariba su Instagram stories condividendo una foto della figlia Giulia “La mia risposta fu: l’amore”. Questo prima dedica della persiana, pubblicata proprio durante la puntata finale del Grande Fratello Vip, è stata poi seguita da altre (tutte indirizzate alla Salemi). Subito dopo, infatti, Fariba ha condiviso un fermo immagine di Giulia durante la diretta di ieri sera, accompagnando il tutto con queste parole: “La mia fiaba”. L’ex gieffina avrà pure chiesto alla madre di farsi da parte ma l’amore di quest’ultima, oggi, sembra proprio non sentire ragioni.

Grande Fratello Vip: Francesco Monte dopo Cecilia rinato grazie a Giulia

Sulla storia d’amore nata al Grande Fratello Vip tra Giulia Salemi e Francesco Monte non scommettono in molti (persino la stessa Fariba ha dichiarato di avere delle perplessità al riguardo). Ieri sera, però, l’ex tronista ha ribadito di essere riuscito a voltare pagina dopo Cecilia Rodriguez proprio grazie all’italo-persiana. Durerà? Staremo a vedere.