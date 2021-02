Giulia Salemi, Facchinetti: “Voleva lavorare con me, le ho sempre detto no”

Giulia Salemi avrebbe chiesto svariate volte a Francesco Facchinetti di poter lavorare con lui. L’agente, però, le ha sempre dato picche. Qualcosa nel futuro prossimo potrebbe cambiare. A rivelarlo è lo stesso Facchinetti – talent scout musicale, televisivo e del mondo del web – che è intervenuto nel corso dell’ultima puntata del format CasaChi. Il figlio d’arte ha anche parlato ampiamente di Tommaso Zorzi, focalizzandosi sul talento del milanese e spiegando che per lui si prospetta un futuro fulgido laddove riesca a “limitarsi” in determinate situazioni.

Per quel che riguarda Giulia ha parlato di una persona che al GF Vip “ha una caratura importante, ma non possiamo metterla a paragone di Tommaso. Tommaso è il programma. Lei è una protagonista ma non è il programma”. E ancora, secondo Facchinetti la Salemi è una ragazza “fortissima” che ha una “grandissima forza di volontà”. Inoltre ha confidato di conoscerla da parecchio tempo. “Lei è venuta a chiedere di lavorare con me un sacco di volte e le ho sempre detto di no”, racconta l’agente che aggiunge: “Adesso avrei voglia io di lavorare con lei e lei mi ha detto di no. È il gioco delle parti”.

Capitolo Tommaso Zorzi – Facchinetti ha le idee chiare sull’influencer: da un lato lo reputa un fuoriclasse, una persona assai talentuosa; dall’altro spiega che per poter migliorare e per poter far definitivamente decollare la sua carriera dovrebbe imparare a misurarsi:

“L’unico limite che ha Tommaso è capire qual è il suo limite. È qualcosa su cui lui deve lavorare. Un conto è mettersi in luce al Grande Fratello dove ne succedono di tutti i colori, poi quando devi mettere in pratica il tuo talento su un lavoro specifico devi anche contenerti e cercare di usarti nel miglior modo possibile”.

GF Vip, Facchinetti: “Zorzi non vincerà il programma ma ne trarrà profitto più degli altri”

Facchinetti, da esperto di dinamiche televisive, ragiona anche sulla scorta degli esempi del passato e fa notare che spesso al Grande Fratello Vip non vince la persona che poi riesce a imporsi maggiormente nel contesto televisivo e più in generale nel mondo dello spettacolo. Per questo è convinto che seppur Zorzi è molto amato dal pubblico non trionferà, ma sarà colui che dallo show ne trarrà il vantaggio più grosso in termini professionali:

“Il GF sforna un prodotto, sforna il vincitore. Fruisco di questo prodotto nei mesi in cui dura il programma, ma una volta finito lo cestino. Poi c’è chi ne trae il massimo profitto. Tommaso non credo vincerà il Grande Fratello ma sarà colui che ne trarrà più profitto”.

GF Vip, chi vincerà?

L’interminabile edizione del reality più spiato d’Italia si appresta a chiudere i battenti. L’1 marzo, giorno della finale, si avvicina. Chi salirà sul gradino più alto del podio? Al momento i favoritissimi sono Dayane Mello, Maria Teresa Ruta (highlander delle nomination) e appunto Tommaso Zorzi. Anche Andrea Zelletta, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli figurano tra i papabili vincitori, anche se sembrano avere qualche chance in meno.