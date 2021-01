Grande Fratello Vip, Facchinetti: “Perché il reality lo vincerà Dayane Mello”

Francesco Facchinetti e il pronostico su chi vincerà il Grande Fratello Vip 5. L’imprenditore, figlio d’arte di Roby Facchinetti, è stato ospite del format Casa Chi. Qui ha detto la sua sulla Casa più spiata d’Italia, snocciolando i nomi dei favoriti per il trionfo finale. Secondo il fu Deejay Francesco a spuntarla potrebbe essere la discussa Dayane Mello, modella brasiliana che ha spaccato in due l’opinione dei telespettatori del programma Mediaset: c’è chi la considera una donna forte, schietta e combattiva, (qualità attribuitele dai suoi ‘affezionati’ che per questo la sostengono incondizionatamente), e chi invece è convinto che sia una mentitrice seriale. Facchinetti, però, guarda la faccenda da un altro punto di vista.

Innanzitutto Francesco ha detto che è difficile fare una previsione su un simile programma che muta in continuazione con nuovi ingressi ed eliminazioni all’ordine della settimana. Però, secondo Facchinetti, ci sono dei favoriti che hanno le carte giuste per arrivare in fondo al gioco e potersi aggiudicare la vittoria. Su tutti e tutte Dayane Mello. Motivo? “Ha una storia molto forte che abbiamo raccontato più volte in televisione. Per lei potrebbe essere un bel riscatto visto che la vita le ha riservato un sacco di mazzate”, ha dichiarato l’imprenditore.

Solo pochi giorni fa la modella sudamericana ha narrato a Mario Ermito uno scampolo della sua difficile e delicata adolescenza, confidando di aver tentato addirittura il suicidio quando aveva 16 anni.

Nella rosa dei favoriti di Francesco c’è anche il vulcanico Tommaso Zorzi, per il quale prova stima. Non solo: è sicuro che il giovane milanese sia in possesso di una serie di qualità per avere in futuro una brillante carriera televisiva: “Potrebbe essere un grande uomo di varietà perché ha tutte queste caratteristiche che lo rendono molto colorato, istrionico, glam”. Candidato al trionfo per il reality quindi? Assolutamente si: “Zorzi è dato uno a uno è troppo facile”.

Il conduttore ha quindi rimarcato che vede un testa a testa Zorzi – Mello, anche se in cuor suo tifa per un’altra concorrente. “La mia vincitrice assoluta è Stefania Orlando”, chiosa.

A Casa Chi Facchinetti ha anche parlato della sua ‘rivoluzione capelluta’. In diverse occasioni ha ironizzato sulla sua perdita di capelli, a cui ha posto rimedio con dei trattamenti particolari. Nella trasmissione online sponsorizzata dal magazine diretto da Alfonso Signorini ha ricordato una volta di più il percorso fatto per far ri-germogliare la chioma.