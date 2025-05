Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, pace fatta? L’indiscrezione

Tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci potrebbe esserci stato un chiarimento dopo i dissapori ai tempi della loro partecipazione al Grande Fratello Vip. Stando ad un’indiscrezione spuntata sul web, difatti, la prima avrebbe invitato la seconda come ospite in una delle puntate del suo podcast. Questo potrebbe quindi essere un segnale di un avvicinamento tra le due conduttrici.

Stando ad alcune indiscrezioni Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci potrebbero aver messo da parte i vecchi dissapori. La conduttrice e modella avrebbe difatti invitato la collega come ospite in una puntata futura del suo podcast “Non lo faccio per moda”. A dare la notizia in anteprima è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano con una storia pubblicata qualche ora fa sul suo profilo Instagram.

Al momento, tuttavia, si tratta di una semplice voce. Non c’è difatti stato alcun annuncio ufficiale da parte di Giulia Salemi in merito alla presenza di Elisabetta Gregoraci come ospite nel suo podcast. Non resta quindi che attendere per capire se effettivamente la vedremo protagonista di “Non lo faccio per moda” e se tra le due sia ormai tutto risolto.

Tra Salemi e Gregoraci, difatti, ci sono stati in passato alcuni momenti di tensione. Nello specifico è famosa una loro discussione avvenuta nel 2020 quando entrambe hanno preso parte al Grande Fratello Vip. Lo scontro, iniziato in diretta durante una puntata del reality, è continuato anche dopo i saluti di Alfonso Signorini. A scatenare il diverbio è stata la nomination da parte di Salemi ai danni di Gregoraci. Alla supposizione da parte di Signorini di alcuni attriti precedenti all’ingresso nella Casa, Elisabetta ha poi manifestato un certo fastidio per alcuni atteggiamenti avuti da Giulia nei confronti di Flavio Briatore, suo attuale ex. Stando a quanto scritto da Deianira Marzano, tuttavia, le due potrebbero essersi lasciate l’accaduto alle spalle.

Il podcast di Giulia Salemi

“Non lo faccio per moda” è un podcast condotto da Giulia Salemi in cui la conduttrice incontra personaggi dello spettacolo, della musica, del mondo della comunicazione per parlare di disagio generazionale e condividere riflessioni utili fra confidenze, ricordi, emozioni, racconti inediti.