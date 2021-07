Giulia Salemi e Stefano Sala: perché si dice che sia finita l’amicizia

By

Amicizia al capolinea per l’ex compagno di Dayane Mello e la compagna di Pretelli? L’indizio sui social ha scatenato il gossip

Cosa sta succedendo tra Giulia Salemi e Stefano Sala? Dopo una lunga amicizia i due ex gieffini sembrano essersi allontanati. A notarlo, come sempre, alcuni utenti che su Twitter hanno rivelato degli importanti indizi sull’ex di Dayane Mello.

La compagna di Pierpaolo Pretelli ha conosciuto l’ex della Mello in occasione della sua partecipazione ad una passata edizione del Grande Fratello Vip. Durante la forzata permanenza nella casa di Cinecittà, tra i due si era creato proprio un bel feeling.

Un’amicizia, la loro, che è durata anche a telecamere spente dopo la fine del reality show in quota Mediaset. I due sono stati spesso paparazzati insieme ed in compagnia di altre persone per molto tempo. Qualcosa però negli ultimi tempi è cambiato.

Ormai da tempo Stefano e Giulia hanno smesso di farsi vedere in pubblico insieme. E fino a qualche ora fa nessuno aveva ipotizzato che tra i due ex gieffini ci fosse del freddo. Stando ad alcune segnalazioni fatte su Twitter da utenti social, sarebbe partito il defollow di Sala nei confronti dell’influencer.

Una cosa questa che lascerebbe pensare alla fine della loro amicizia. Al momento però l’ex gieffina non avrebbe ricambiato il defollow. Infatti Giulia sta ancora seguendo su Instagram l’ex marito di Dayane Mello. Ma la domanda che in tanti si pongono ora è cosa può essere accaduto tra i due ex gieffini?

Al momento la situazione non appare del tutto chiara. I diretti interessati non sono intervenuti pubblicamente con delle dichiarazioni che spieghino la questione. Ma sono in tanti ora ad aspettarsi nuovi sviluppi e qualche chiarimento da parte di Stefano e Giulia.

Negli ultimi giorni la Salemi è stata protagonista, tra gli altri, di un evento molto importante. Insieme al compagno Pierpaolo Pretelli è stata ospite di Ariadna Romero per festeggiare il compleanno del piccolo Leonardo (nato dalla relazione della modella cubana con il velino di Striscia la notizia ndr.).

Segno, questo, molto importante. Non solo perché attesta che la relazione tra Pierpaolo e Giulia sta andando a gonfie vele, ma anche il fatto che tra l’ex di Pretelli e la Salemi i rapporti siano buoni. Nessun problema quindi per la relazione nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip.