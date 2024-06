Giulia Salemi e Pretelli presto genitori? Un follow aumenta i dubbi

Non si placano le voci su una presunta gravidanza di Giulia Salemi. Il gossip si è diffuso lo scorso 14 giugno quando sul web è iniziata a circolare una foto dell’influencer e il fidanzato Pierpaolo Pretelli ad un evento, dove è possibile vedere Giulia con un pancino leggermente più pronunciato. Da lì, è immediatamente scoppiata la notizia di un possibile bebè in arrivo per i “Prelemi“. Non è la prima volta che, soprattutto nel caso di coppie longeve, il corpo delle donne viene analizzato in maniera scrupolosa cercando di trovare a tutti i costi un dettaglio che possa far pensare al grande ‘scoop’.

Insomma, un modus operandi che ha decisamente stancato, soprattutto per il delicato argomento che va a toccare, come una possibile gravidanza. Tuttavia, dopo la foto ‘incriminata’, i fan dei “Prelemi” hanno trovato molti altri indizi che hanno decisamente aumentato i sospetti. In questi giorni, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si trovano nella città natale di lui, Maratea, per passare dei giorni di relax insieme alla famiglia e al figlio di lui. Il piccolo Leonardo, che da più di un anno si è trasferito a Miami con la mamma (Ariadna Romero), è tornato da qualche settimana in Italia per trascorrere del tempo insieme al papà.

Dunque, i due sono al settimo cielo e si stanno godendo queste giornate preziose in famiglia. A tal proposito, i fan dei Prelemi hanno individuato dei dettagli inediti in questa vacanza. Prima di tutto, pare che la Salemi stia indossando diversi abiti “extra – large”. Ad esempio, proprio ieri, 23 giugno, Pierpaolo ha pubblicato una storia di Giulia con una camicia over size da uomo. Inoltre, i più attenti hanno persino notato che la conduttrice italo – persiana starebbe evitando alcol o cibi crudi nelle diverse cene o pranzi documentati su Instagram.

Ma, c’è un gesto in particolare che ha gettato ancora più dubbi su questa vicenda. Di cosa si tratta? Poco fa, Giulia ha iniziato a seguire una pagina di un’influencer statunitense, Stephanie Ike, nota per condividere la sua vita da mamma e dare consigli sulla maternità. Una mossa ambigua, che sembra precedere un importante annuncio. Ad ogni modo, è importante specificare che queste rimangono solo indiscrezioni e supposizioni dei fan. Al momento, Giulia e Pierpaolo non hanno risposto in nessun modo ai rumors.