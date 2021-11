Giulia Salemi e Pretelli, ma quali nozze! Lo scoop lo firma Soleil al GF Vip

Tempo di gossip nella Casa più spiata d’Italia: l’ex corteggiatrice UeD, che sta nella stessa agenzia di Giulia, spiega perché non è ancora arrivato il momento di sposarsi per la Salemi e Pierpaolo

Nessun matrimonio in vista per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, a differenza di quanto riportato di recente da diversi portali e riveste specializzati in cronaca rosa. A riferire che non è ancora stata fatta alcuna proposta per convolare a nozze – da parte dell’ex velino di Striscia la Notizia all’influencer italo-persiana – è stata Soleil Sorge. Nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di gossip: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, mentre stava giocando a biliardo, ha raccontato che, secondo quanto sa, non ci sarebbe in corso alcun preparativo relativo ai fiori d’arancio per i ‘Prelemi’.

L’argomento lo ha fatto emergere Francesca Cipriani. “Ma Pierpaolo si sposa con Giulia?“, ha domandato l’ex Pupa. La prima a rispondere è stata Jessica Selassiè con un secco: “Mica le ha fatto la proposta, no no“. Alla ‘principessa’ ha fatto subito eco Soleil: “Che io sappia ancora no”. La Cipriani ha poi rimarcato che i ‘Prelemi’ “sono una bella coppia”, incassando l’avallo convinto di Jessica: “Molto“. Come fa sapere Giuseppe Porro, Soleil e Giulia sono supportate dalla medesima agenzia. Insomma, l’italo-americana parla con cognizione di causa.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, l’amore sbocciato al GF Vip e la vita fuori dal reality

L’ex velino di Striscia la Notizia e l’influencer italo-iraniana si sono conosciuti lo scorso anno, proprio nella Casa più spiata d’Italia. La relazione è iniziata tra mille perplessità e critiche da parte del pubblico: Pretelli si è legato alla giovane dopo aver corteggiato a lungo Elisabetta Gregoraci, che però gli ha rifilato un sonoro due di picche. Da qui il sospetto che la storia con Giulia potesse essere stata imbastita a favor di telecamere e copertine.

Con il passare dei mesi, una volta conclusasi la quinta edizione del Grande Fratello Vip, Giulia e Pierpaolo hanno spazzato via dubbi e malelingue. Oggi continuano a coltivare il loro rapporto, dividendosi tra Milano e Roma. Nel capoluogo milanese ha la propria ‘base’ la Salemi. Pierpaolo invece dimora nella Capitale per stare vicino al figlio Leonardo (nato dalla relazione con Ariadna Romero) e per impegni professionali. Tuttavia la coppia si vede di frequente. Il matrimonio, però, per il momento può attendere: parola di Soleil.