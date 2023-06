Giulia Salemi e Pretelli, finita? La coppia ha deciso, cosa ha scelto

I Prelemi esistono ancora oppure no? In questi giorni la coppia sbocciata al GF Vip 6 e formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi ha vacillato non poco. Secondo i ben informati la relazione sarebbe giunta su un binario morto. Che qualcosa non vada è più che palese visto che i diretti interessati non si sono affrettati a smentire le voci sul loro conto circa la rottura. Al momento si trovano distanti anche geograficamente: l’ex velino di Striscia la Notizia è in Spagna mentre l’influencer è a Pantelleria.

Dunque tutto finito, saluti e baci? Colpo di scena, sembra di no. Almeno stando a quanto riferisce l’esperto di gossip Alessandro Rosica che su Twitter ha assicurato di aver avuto informazioni sulla vicenda da una fonte certa e che i due piccioncini, seppur stanno attraversando un momento tutt’altro che facile, hanno deciso di darsi un’altra chance.

“Non è del tutto finito, ci stanno riprovando. Speriamo bene questa volta #PRELEMI. Fonte ufficiale e sicura, quindi possiamo esultare”. Così Rosica in un cinguettio sulla piattaforma di Elon Musk. Non è la prima volta che negli ultimi mesi la coppia si ritrova in un periodo buio. Era capitato anche poche settimane prima dalla fine del Grande Fratello Vip 7.

All’epoca, in diretta tv, fu la stessa Salemi a informare il pubblico del momento di difficoltà sentimentale attraversato. Pure in quel frangente sembrava che la relazione dovesse arenarsi e non più ripartire. Poi il colpo di coda e la scelta di riprovarci. A distanza di una manciata di settimane, però, i Prelemi si sono ritrovati punto e a capo.

I motivi della crisi sentimentale

Per quel che riguarda l’ultima crisi, sia Pier sia Giulia hanno tenuto le bocche cucitissime non spiaccicando una parola sui motivi che hanno messo in difficoltà il loro amore. Non è però difficile ipotizzarli: nessun tradimento o grave mancanza di rispetto, bensì, a volte, un’assenza di vedute comuni su come portare avanti la love story. A ciò vanno aggiunti alcuni tratti caratteriali che faticano a coniugarsi. E pensare che fino a pochi mesi fa si parlava di eventuali nozze ed eventuali piccoli Prelemi da crescere. Ora c’è da raccogliere i cocci, sperando che basti.