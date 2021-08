Giulia Salemi e Pretelli, da settembre svolta nella relazione: parla Pierpaolo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continuano ad aggiungere tasselli importanti alla loro relazione che, nata tra lo scetticismo generale al Grande Fratello Vip 5, sta facendo ricredere anche i più scettici. Attualmente la coppia vive, per diversi periodi, lontana: l’italo-persiana è di base a Milano, dove ha da poco acquistato casa mentre l’ex velino di Striscia la Notizia dimora a Roma, città in cui vive anche Ariadna Romero, sua ex nonché madre di suo figlio, Leonardo. Eppure, a breve, qualcosa cambierà…

Pretelli, nelle scorse ore, intervistato su Radio CiccioCiccio ha spiegato che da “settembre Giulia diventerà più romana… Diciamo così per ora”. Il modello, sul finire dell’estate, sarà impegnato nella Capitale anche professionalmente in quanto farà parte del cast di Tale e Quale Show. Come si nota, Pierpaolo ha misurato le parole, non parlando di convivenza vera e propria. Tuttavia, tale ‘sbilanciamento’ spinge a credere che la coppia stia iniziando a gettare solide basi, impegni lavorativi permettendo, per organizzarsi al meglio e per passare più tempo assieme.

Pretelli e Salemi, cosa c’è di vero sulle voci di matrimonio e gravidanza

Ma c’è dell’altro: negli ultimi giorni, alcune indiscrezioni ‘rosa’, hanno sussurrato che i due ex gieffini vip abbiano cominciato seriamente a parlare di eventuali nozze ed di una eventuale famiglia da costruire fianco a fianco. La voce non è stata commentata dai diretti interessati.

Probabilmente si sta correndo troppo, considerando il fatto che la relazione ha soltanto alle spalle circa otto mesi di rodaggio. Però, sono stati otto mesi intensi che pare abbiano ulteriormente stimolato l’influencer e il modello a pensare a un futuro comune insieme, seriamente. Ciò non significa che arriveranno in un batter d’occhio i fiori d’arancio e una gravidanza, ma che qualche seme importante d’amore sia stato gettato e che ora sia in attesa di crescere.

Totalmente chiuso invece il capitolo Elisabetta Gregoraci, nonostante le fandom dei Prelemi e quelle dell’ex moglie di Briatore continuino a battibeccare sui social. Pretelli ha occhi soltanto per Giulia, ‘Eli’ è solo un lontano ricordo legato a un pezzo di esperienza vissuta al GF Vip. A proposito della conduttrice calabrese: si mormora che non è fanta-gossip un ritorno in love con Briatore.