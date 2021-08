Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano: “Iniziati già i preparativi”

By

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli pronti per il matrimonio. La storia tra il cantante e la giovane conduttrice procede ormai a gonfie vele e i due sarebbero vicini a diventare marito e moglie. A lanciare il gossip è l’esperto di cronaca rosa Investigatore Social che assicura – tramite fonti vicino alla coppia – che la Salemi e Pretelli avrebbero già iniziato i preparativi per il grande giorno.

“Pierpaolo e Giulia presto sposi. I due starebbero organizzando il futuro matrimonio con tanto di famiglia, quindi un figlio”, fa sapere su Instagram l’Investigatore Social. Una storia, dunque, nata per caso al Grande Fratello Vip e diventata giorno dopo giorno sempre più seria e solida. In realtà i diretti interessati hanno sempre chiarito che le nozze non rientrano nei loro piani imminenti ma sembra che qualcosa sia cambiata nell’ultimo periodo.

Di sicuro ha influito il buon rapporto che Giulia Salemi è riuscita a instaurare con la famiglia di Pierpaolo Pretelli dopo alcune incomprensioni e scontri. Ai tempi del reality show i genitori di Pierpaolo non vedevano di buon occhio l’influencer italo-persiana e facevano spudoratamente il tifo per Elisabetta Gregoraci, per la quale Pretelli aveva preso una cotta.

Mesi dopo la situazione è cambiata e Giulia Salemi, grazie alla sua solarità e bontà, è riuscita a fare breccia nel cuore dei parenti del fidanzato e promesso sposo. Di recente la 28enne ha preso parte alla festa di compleanno di Leonardo, il figlio di Pierpaolo Pretelli e ha condiviso sui social network diversi scatti con tutta la famiglia. Buon legame anche tra la Salemi e Ariadna Romero, l’ex compagna di Pretelli.

In realtà Giulia Salemi e la modella e attrice cubana si conoscono da tempo, da molto prima dell’inizio della liaison della conduttrice con Pierpaolo Pretelli. Un’amicizia che ha retto dopo l’avventura al Grande Fratello Vip e che si è rafforzata ancora di più nell’ultimo periodo.

Un momento magico per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Questo è indubbiamente un periodo magico per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Oltre a vivere una bella storia d’amore i due stanno ottenendo tante soddisfazioni professionali. La Salemi è stata riconfermata alla guida di Salotto Salemi, il programma che ha condotto su Mediasetplay dopo il Grande Fratello Vip. Pretelli, invece, è stato scelto da Carlo Conti per la nuova edizione di Tale e Quale Show su Rai Uno.