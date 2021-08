Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli matrimonio: ora parla mamma Fariba

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli pronti a dire sì. Stando ad un gossip riportato dall’esperto di cronaca rosa Investigatore Social, la coppia più amata del Grande Fratello Vip sarebbe ad un passo dal matrimonio. Non solo: sarebbero addirittura iniziati già i preparativi di nozze. Una notizia che ha subito fatto il giro del web e che non è stata né confermata né smentita dai diretti interessati.

A rompere il silenzio ci ha pensato Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi vista di recente all’Isola dei Famosi. Come riporta il blogger Amedeo Venza più di qualche fan Prelemi ha inondato l’estetista iraniana di domande inerenti il futuro di Giulia. Secca la risposta di Fariba: “Matrimonio? A me non risulta!”.

Insomma, sembra proprio che per il momento questo matrimonio non s’ha da fare. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non hanno mai nascosto la voglia di andare all’altare ma per ora sembrano concentrati sui rispettivi impegni professionali. Per entrambi è davvero un periodo magico.

La Salemi è stata riconfermata alla guida di Salotto Salemi, il programma che ha condotto su Mediasetplay dopo il Grande Fratello Vip. Pretelli, invece, è stato scelto da Carlo Conti per la nuova edizione di Tale e Quale Show su Rai Uno.

Pace fatta tra Giulia Salemi e la famiglia Pretelli

Negli ultimi mesi, inoltre, Giulia Salemi è riuscita a instaurare un buon feeling con la famiglia di Pierpaolo Pretelli dopo alcune incomprensioni e scontri. Ai tempi del Grande Fratello Vip i genitori di Pierpaolo non vedevano di buon occhio la 28enne e facevano spudoratamente il tifo per Elisabetta Gregoraci, per la quale Pretelli aveva preso una cotta.

Mesi dopo la situazione è cambiata e Giulia Salemi, grazie alla sua solarità e bontà, è riuscita a fare breccia nel cuore dei parenti del fidanzato e promesso sposo. Di recente l’influencer ha preso parte alla festa di compleanno di Leonardo, il figlio di Pierpaolo Pretelli e ha condiviso sui social network diversi scatti con tutta la famiglia. Buon legame anche tra la Salemi e Ariadna Romero, l’ex compagna di Pretelli.

In realtà Giulia Salemi e la modella e attrice cubana si conoscono da tempo, da molto prima dell’inizio della liaison della conduttrice con Pierpaolo Pretelli. Un’amicizia che ha retto dopo l’avventura al Grande Fratello Vip e che si è rafforzata ancora di più.