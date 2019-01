Giulia Salemi e Monte: risposta sulla convivenza. E Francesco cambia look

Giulia Salemi e Francesco Monte intercettati a Milano: la risposta sulla convivenza. E intanto Francesco cambia look: “Da oggi mi vedrete così”

Le prove generali sono finite: Francesco Monte e Giulia Salemi, nonostante lo scetticismo aleggiante sulla loro relazione non sia durato poco, sono una coppia a tutti gli effetti. E che coppia, vien da dire, visto che i due appaiono sempre più affiatati e complici. Addirittura l’ex tronista di Uomini e Donne si lascia andare come non faceva da tempo sui social, mostrandosi tenero e affettuoso per la sua girl. E tra tanto tripudio di sentimenti non smette di rimbalzare la voce che presto la coppia potrebbe decidere di andare a vivere sotto lo stesso tetto, a Milano. Cosa c’è di vero? Il profilo Instagram Spysee.it ha intercettato il bel pugliese e l’italo persiana all’ombra della Madonnina e glielo ha chiesto direttamente.

“Ho deciso che da oggi in poi mi vestirò solo da…”

“Quindi cercate casa a Milano?”, chiede la voce di Spysee che li ha sorpresi tra le strade milanesi. I due, che stavano prendendo un taxi, hanno sorriso e sono saliti a bordo. “E se chi tace acconsente”, e soprattutto non smentisce, magari davvero qualcosa sta bollendo in pentola. Nel frattempo Monte è in vena di cambiamenti, così ha deciso di dare una svolta al suo look, vestendo soltanto di ‘verde’. “Ho deciso che da oggi in poi mi vestirò solo da militare. Se vi piace, ricondividete la foto che vi piace di più e taggatemi”, ha scritto l’ex tronista nel suo ultimo post Instagram”. Chissà per quanto manterrà fede al proposito ‘militaresco’.

Monte oggi e Monte 10 anni fa: tempo di #10yearschallenge

Com’era Monte prima di Uomini e Donne? Approfittando della #10yearschallenge su Instagram, l’ex tronista ha mostrato ai suoi fan com’era una decade fa. Impossibile non notare i cambiamenti. La prima cosa che balza all’occhio sono i tatuaggi mancanti e naturalmente un viso più sbarbatello. Il Francesco di oggi appare più maturo, non solo nel fisico, ma anche nel fascino, come non ha tardato a sottolineare qualche attenta seguace.