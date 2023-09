Giulia Salemi e l’affondo alla nuova edizione del GF: “No comment”

In questi giorni, precisamente dal 19 settembre fino al 25, a Milano si sta tenendo la famigerata settimana della moda. Sono moltissime le star italiane e internazionali che stanno presenziando ai diversi show dei brand più famosi del mondo della moda: da Kylie Jenner a Chiara Ferragni, da Scarlett Johansson a Emma Watson, fino a Naomi Campbell e Kate Moss. Ovviamente, come ogni anno, non poteva mancare una delle influencer più conosciute in Italia, ovvero Giulia Salemi. Fin dal primo giorno, quest’ultima ha preso parte a gran parte degli show seguendoli dalle prime file, dando il via alle danze con la sfilata di Calzedonia, brand che sponsorizza da tempo.

Poco dopo la presentazione della nuova collezione P/E 2024 di Marco Rambaldi, la conduttrice italo – persiana ha rilasciato un’intervista a Fanpage, dove ha parlato del suo rapporto con la moda. Non solo, il portale non si è lasciato sfuggire l’occasione per chiedere alla Salemi cosa pensasse della nuova edizione del Grande Fratello. Com’è noto, Giulia aveva ricoperto il ruolo di opinionista social nella scorsa edizione del reality. Quest’anno, però, al suo posto è subentrata Rebecca Staffelli. Alla domanda su cosa pensasse della nuova stagione del GF, l’influencer ha risposto in maniera secca: “No comment“.

Insomma, per quanto Giulia non abbia voluto dire niente di specifico, appare molto chiaro quale sia il suo pensiero su questa versione ‘scaccia trash‘ del reality. Nonostante la Salemi abbia sempre avuto un rapporto molto stretto con il conduttore Alfonso Signorini, non le comunque mandate a dire e ha fatto capire in maniera velata la sua visione. Certo è che l’ex vippona non è sicuramente l’unica a non apprezzare particolarmente questa nuova edizione del Grande Fratello.

Le nuove linee editoriali imposte da Pier Silvio Berlusconi hanno portato un clima molto diverso all’interno della Casa più spiata d’Italia, che, per ora, non sembra convincere molto i telespettatori. Gli ascolti del Grande Fratello, infatti, non stanno essendo molto soddisfacenti, anzi. Le ultime puntate del programma sono riuscite a superare a malapena 2 milioni di telespettatori, un risultato molto diverso rispetto agli scorsi anni. A questo punto, viene da chiedersi se ai piani alti si deciderà di dare una svolta alla trasmissione ritornando alle origini o se si deciderà di continuare comunque su questa linea.