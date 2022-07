Giulia Salemi e il figlio di Pretelli al Giffoni: spuntano dei retroscena

La storia d’amore nata al GF Vip tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi ha appassionato e continua a interessare moltissimi telespettatori. Hanno dimostrato nel tempo di aver fatto la scelta giusta, andando contro i pregiudizi e le cattive supposizioni. C’è chi avrebbe voluto vedere l’ex velino tornare insieme ad Ariadna Romero, con cui ha avuto suo figlio, il piccolo Leonardo. Ma tra loro c’è solo un rapporto di amicizia, che permette al bambino di avere una vita serena. Quando Pierpaolo trascorre il suo tempo con il figlio c’è anche Giulia e in tanti si chiedono che tipo di rapporto sia nato tra loro.

In realtà, si poteva già intuire dalle foto e dai video che vengono da loro condivisi sui social. Capita, però, che sulle piattaforme online non venga condivisa la realtà dei fatti, ma questo non è il loro caso. Infatti, quello che traspare da post e Stories rappresenta la verità dei fatti. Giulia Salemi ha instaurato un bellissimo rapporto con il figlio di Pretelli e a confermarlo ci pensa chi era presente al Giffoni Film Festival. Insieme a Nicolò Devitiis, l’influncer ha condotto la nuova edizione dell’evento e Pierpaolo, ieri sommerso dalle critiche per via di una gag, l’ha raggiunta sul palco.

Ed ecco che oggi Deianira Marzano, esperta di gossip, condivide gli screenshot di alcuni messaggi ricevuti da alcune persone presenti al Festival. Questi utenti svelano così alcuni retroscena su Giulia, Pierpaolo e il figlio di quest’ultimo. “Leo molto affettuoso con Giulia. La seguiva ovunque, le cercava la manina”, si legge in queste testimonianze.

“Tutti e tre molto uniti, complici e affettuosi. Il bimbo si è teneramente affacciato sul palco accompagnato da Giulia poco prima che iniziasse la musica”, scrive qualcun altro. Non solo, viene fatto notare che lontani dalle telecamere Pierpaolo e Giulia sono apparsi “passionali e in sintonia”. La Salemi ha, intanto, colpito nel segno al Giffoni, mostrandosi “carismatica” sul palco.

Pare sia riuscita a improvvisare bene durante i vuoi, ad esempio quando Mr Rain tardava ad arrivare per la sua esibizione, in provincia di Salerno. L’attenzione della folla presente sotto il palco del Festival è stata rubata proprio da Pierpaolo e Giulia. A gran voce i presenti hanno chiesto alla coppia nata al GF Vip di scambiarsi un bacio pubblicamente.

I due hanno accontentato i presenti. In particolare, Pretelli ha preso tra le mani il viso della Salemi e le ha dato un bacio. Giulia è apparsa abbastanza imbarazzata per quanto accaduto, tanto che è riuscita a non ridere. Su Instagram, l’influencer ha sottolineato la cosa: “Non ero più abituata ai baci in pubblico”.

I primi baci tra Giulia e Pierpaolo sono arrivati proprio di fronte alle telecamere, nella Casa più spiata d’Italia. Dopo la loro partecipazione al reality show di Canale 5, hanno continuato a vivere il loro amore, ma senza le luci dei riflettori puntate addosso.