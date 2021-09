Giulia Salemi e il dolce gesto di Pierpaolo Pretelli: “Mi fai piangere”

By

Cresce sempre più l’amore tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip

Procede a meraviglia la relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. In barba a critiche e malelingue, la coppia è più unita e affiatata che mai a sette mesi dalla fine del Grande Fratello Vip. Galeotto è stato il reality show che ha unito la conduttrice italo-persiana e l’ex Velino di Striscia la notizia.

Nelle ultime ore Pierpaolo Pretelli si è lasciato andare ad una romantica dedica nei confronti della fidanzata:

“In questa estate ho recuperato le vacanze di una intera vita. Ho vissuto bellissimi momenti con te e grazie a queste vacanze ho capito ancora di più quanto tu sia importante per me e quanto noi due siamo degli eterni Peter Pan con tanta voglia di amare e sognare. Grazie”

Dolci parole che hanno subito fatto il pieno di like e che hanno mandato in estasi i fan Prelemi. Non è tardata ad arrivare la replica di Giulia Salemi: “Ma hai deciso di farmi piangere?”.

L’estate di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

L’estate appena trascorsa è stata davvero magica e unica per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La prima estate di coppia, vissuta tra Maratea, Ibiza, Sardegna e Mykonos. Giulia e Pierpaolo sono stati davvero inseparabili e il loro legame si è rafforzato ancora di più. Tanto che per il futuro si parla di convivenza e matrimonio.

Non solo: Giulia Salemi ha instaurato un rapporto magico anche con Leonardo, il bambino che Pierpaolo Pretelli ha avuto quattro anni fa dall’ex compagna, la modella e attrice cubana Ariadna Romero. I tre hanno saputo creare una bella famiglia allargata, che funziona alla grande.

E col tempo la figlia di Fariba Tehrani è riuscita a conquistare pure la famiglia Pretelli, che ai tempi del Grande Fratello Vip non vedeva di buon occhio la bella 28enne. I genitori e il fratello minore di Pierpaolo hanno spudoratamente fatto il tifo per Elisabetta Gregoraci, salvo poi ricredersi fuori dalla Casa più spiata d’Italia.

I progetti lavorativi di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Amore e carriera a gonfie vele per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La prima continua con il suo percorso da presentatrice: è stata riconfermata alla guida di Salotto Salemi su Mediaset Play. E sempre sul canale streaming dell’azienda di Cologno Monzese condurrà a partire da settembre GF Vip Party insieme a Gaia Zorzi, sorella del più famoso Tommaso. Le due commenteranno la nuova edizione del reality show di Alfonso Signorini.

Pierpaolo Pretelli, invece, sbarca su Rai Uno: è stato scelto da Carlo Conti come concorrente di Tale e Quale Show. Una bella sfida per l’ex modello, che metterà in mostra le sue doti di cantante, ballerino e imitatore. Intanto il suo singolo L’estate più calda è stato tra i brani più ascoltati degli ultimi mesi.