Giulia Salemi e i parenti in Iran, il messaggio straziante e doloroso

Piovono bombe e missili su Iran e Israele. Il Medio Oriente ribolle, ancora una volta. Morti, feriti, devastazione e terrore. In una parola, la guerra. Il tema è particolarmente sentito da Giulia Salemi. La conduttrice e influencer ha origini materne iraniane e diversi parenti che vivono nel Paese asiatico. Nelle scorse ore, attraverso una storia pubblicata sul suo account Instagram, ha fatto trapelare un messaggio straziante. La compagna di Pierpaolo Pretelli ha sostenuto che, in questo momento, le persone comuni non hanno altro da fare che pregare, nella speranza che possa sopraggiungere al più presto la pace o almeno un cessate il fuoco. Nel post, la neo mamma ha sottolineato che in tutti i Paesi coinvolti nel conflitto ci sono vittime innocenti che non meritano di morite.

L’influencer ha scritto che tutti hanno paura di quel che sta accadendo nel mondo, riferendosi in particolar modo ai fronti di guerra mediorientali, dove continua a imperversare il conflitto che ha devastato la Striscia di Gaza. Negli ultimi giorni Israele ha attaccato anche l’Ira. In tutti e tre i Paesi, ha digitato la conduttrice, “ci sono persone di pace, madri, padri, bambini e anziani”. Ha aggiunto che lei non ha in questo momento la capacità di “assegnare colpe”. E ancora: “So solo che tante persone innocenti stanno perdendo la vita e noi possiamo solo pregare”.

In Iran vivono alcuni suoi parenti. “Prego per la mia famiglia in pericolo e prego affinché tutti questi crimini di guerra finiscano”, ha concluso Salemi. Un messaggio straziante e, probabilmente, più che condivisibile.

Giulia Salemi, infortunio a The Cage: nulla di grave

Nelle scorse ore Giulia Salemi ha pubblicato uno scatto in cui si è immortalata su una sedia a rotelle prima di sostenere una visita. Immediatamente è scattato l’allarme tra i suoi fan. Allarme subito rientrato visto che la stessa influencer ha spiegato di aver rimediato un infortunio al ginocchio non grave nel corso di una registrazione di The Cage, programma in onda su Nove condotto da Amadeus di cui è protagonista.

Che cosa è successo? Un concorrente, durante il gioco finale dello show, l‘ha involontariamente travolta mentre stava portando fuori un pesante oggetto dalla gabbia. Così la conduttrice ha rimediato un danno fisico al ginocchio. Nulla di irreparabile, fortunatamente.