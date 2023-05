Giulia Salemi e Gregoraci in barca assieme: e le liti per Briatore?

Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci si sono ritrovate insieme in una festa in barca organizzata da Fedez: i dettagli

Un incontro di fuoco è avvenuto oggi a Montecarlo. Stiamo parlando della reunion tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, che si sono ritrovate insieme ad una festa in barca. L’evento è stato organizzato da Fedez e Lazza per festeggiare il lancio di “Boem”, la loro nuova bevanda. Per promozionare la loro nuova creazione, i due rapper hanno invitato tantissimi volti del mondo dello spettacolo per un party in uno yacht a Monaco.

Tra i presenti, troviamo Paola Di Benedetto, Mara Sattei, Andrea Damante, Ludovica Pagani, Roberta Carluccio e diversi tiktoker. Inoltre, non poteva mancare Elisabetta Gregoraci, che vive proprio a Montecarlo. Ma, insieme a lei, in quella barca c’era anche un’altra invitata speciale, ovvero Giulia Salemi. Le due si sono intraviste in una storia Instagram postata da Fedez, dove, però, appaiono alquanto distanti. Nel frattempo, entrambe le ex vippone hanno documentato la giornata sui loro profili social pubblicando diverse foto con gli altri vip.

Ovviamente, l’incontro tra le due primedonne ha immediatamente catturato l’attenzione, visti i turbolenti precedenti. Giulia ed Elisabetta, infatti, hanno partecipato insieme alla quinta edizione del GF Vip. La Gregoraci aveva avuto inizialmente un flirt con Pierpaolo Pretelli, che, successivamente, aveva iniziato una storia con la Salemi, che dura ancora oggi. Inoltre, nel corso del programma, le due avevano avuto diversi scontri, in uno dei quali la showgirl calabrese accusò l’influencer di essere andata a “scrocco” ad una vacanza con il suo ex marito, Flavio Briatore.

Ad ogni modo, da quei momenti, oramai, sono passati due anni e le due non avrebbero più problemi a ritrovarsi insieme ad eventi del genere. Un grande assente, però, è stato Pierpaolo Pretelli. I fan dei “Prelemi” non hanno potuto fare a meno di commentare la mancata presenza dell’ex velino, che da giorni ormai non si mostra insieme alla fidanzata. Per di più, pochi giorni fa, l’esperto di gossip Alessandro Rosica aveva pubblicato una storia in cui alludeva ad un presunto comportamento compromettente di Pretelli nei confronti dell’italo persiana.

Da lì, sono ricominciate le voci di crisi per i ‘Prelemi’, che avevano già affrontato un momento turbolento della loro storia lo scorso febbraio. Tuttavia, è giusto specificare che si tratta solamente di indiscrezioni, anche perché la coppia è da poco tornata da una vacanza insieme al figlio di lui, Leo, a Miami.