Giulia Salemi e Emily Cooper, stesso abito: marca e prezzo da capogiro

Giulia Salemi ed Emily Cooper accomunate da un abito ‘stellare’. L’attrice, nella seconda stagione di Emily in Paris, ha sfoggiato un vestito griffato Balmain, lo stesso che l’influencer italo persiana ha indossato nel corso di una puntata al Grande Fratello Vip 5, l’edizione in cui ha conosciuto Pierpaolo Pretelli, iniziando una romantica love story che dura ancora oggi. Ma di quale capo d’abbigliamento si tratta? E quanto costa la chicca? Scontato dire che l’abito non è alla portata di tutti, avendo un prezzo esorbitante.

Nel nono episodio della serie Emily in Paris, disponibile dallo scorso 22 dicembre sulla piattaforma Netflix, Emily Cooper a un certo punto appare nell’ufficio di Savoir, con un tubino metà bianco e metà nero, vale a dire il sopra citato abito firmato Balmain. Un vestito che non passa certo inosservato: maniche abbassate ad altezza spalle e grossi bottoni neri al centro, su fondo bianco. Una delle soluzioni migliori per far trapelare l’eleganza e lo stile di una donna.

Ebbene, tale ‘sfiziosità’ d’alta moda può permettersela soltanto chi ha a disposizione e vuole spendere 1.690 euro: questa la cifra per possedere l’abito. Insomma, per i comuni mortali resta un sogno, da ammirare in tv o su qualche copertina glamour. Ma si torni a Giulia Salemi, che non appena ha visto la puntata di Emily in Paris ha confezionato una Stories Instagram, sottolineando che la Cooper ha infilato lo stesso capo d’abbigliamento che lei mise al GF Vip 5.

“Ah che bel vestito Emily…ragazzi vi ricordate? Giusto, dopo Dynasty anche Emily in Paris”, ha commentato la compagna di Pretelli, evidenziando che anche in Dynasty è stato indossato un vestito da lei stessa scelto.

Emily in Paris: tra i punti di forza gli outfit, ecco chi li sceglie

Emily in Paris, tra i suoi punti di forza, ha proprio la scelta degli outfit fatti indossare all’attrice protagonista, che interpreta una giovane statunitense che ha fatto i bagagli ed è volata a Parigi per lavoro. A colpire il pubblico, soprattutto femminile, è la cura dei dettagli degli abiti mostrati nella serie tv. Dettagli che sono scrupolosamente seguiti da Lily Collins, che dà voce e corpo a Emily Cooper, e dalla costumista Patricia Field, esperta di look che ha parecchia esperienza in materia di serie televisive. Proprio lei è la stilista che si cela dietro agli outfit di Sex and the City.