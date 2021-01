L’abito di Giulia Salemi dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip non è passato inosservato. Metà bianco e metà nero, con i bottoni a contrasto, corto e con le spalle scoperte: di che marca è? La firma è ben nota. Come sempre il profilo Instagram di Chi Magazine rende noti i marchi degli abiti indossati dai concorrenti della puntata del giorno prima. E quindi è noto che l’abito bianco e nero della Salemi al GF Vip è firmato Balmain. I più curiosi sono in cerca anche del prezzo dell’abito, ma è spuntato anche un altro retroscena oggi.

Giulia Salemi infatti è stata fra i protagonisti delle Chicche di Casa Chi di Gabriele Parpiglia. Parlando di abiti indossati dai concorrenti, infatti, il giornalista ha rivelato da dove è arrivato l’abito Balmain per l’influencer. Il prezzo non è di certo alla portata di tutti: ben 1.690 euro si legge sul cartellino. Come è già noto, non tutti gli abiti appartengono alle concorrenti ma spesso vengono presi in affitto. Stavolta l’abito pare sia stato prestato a Giulia, e non affittato. Di sicuro non era di sua proprietà e non arrivava quindi dal suo armadio.

Parpiglia ha rivelato che il vestito Balmain indossato da Giulia Salemi è arrivato lunedì al GF Vip da una boutique di Napoli. Il proprietario di tale boutique sarebbe un amico della Vippona, che avendo un negozi di grandi firme ha deciso di prestarne uno alla sua amica per una puntata su Canale 5. Appena terminata la prima serata con Alfonso Signorini, i concorrenti tolgono gli abiti e li restituiscono alla produzione, lasciandoli nel magazzino della Casa. Dopodiché vengono prelevati e restituiti a parenti, amici o, come in questo caso, alle boutique.

Lunedì sera quindi Giulia ha dovuto dire subito addio al suo abito Balmain, indossato durante l’incontro con il cognato Giulio Pretelli. Il vestito bianco e nero ha fatto ritorno a Napoli nella boutique da cui è partito. Non si sa se sia stato rimesso in vendita: questo non è trapelato dalle Chicche di Parpiglia. Quest’ultimo intanto ha anche svelato un altro retroscena: in studio ci sono state scintille tra Mario Ermito, Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini.