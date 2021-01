Grande Fratello Vip, Ermito furioso: scintille con Urtis e Sonia in studio

Si è interrotto l’idillio tra Mario Ermito e Giacomo Urtis? Stando agli ultimi retroscena sul Grande Fratello Vip pare proprio di sì. Nella Casa i due erano molto vicini e complici, si divertivano insieme ed è nata una bella amicizia. O almeno così sembrava. Una volta fuori dalla Casa invece qualcosa pare si sia rotto. Il chirurgo del GF Vip si è lamentato di scarso interesse da parte di Ermito quando le telecamere si sono spente. Da Barbara d’Urso, Giacomo ha detto di esserci rimasto molto male del comportamento dell’altro, che non lo cercherebbe mai.

Urtis ha anche ipotizzato che Ermito lo faccia per timore di qualcosa, magari di qualche pettegolezzo, ma lui ha smentito tutto. Questo perché Francesca Cipriani ne ha già lanciato uno: durante un’intervista telefonica di Giacomo, lei ha preso in mano il telefono e ha dichiarato di averli sentiti durante la notte. Ma secondo Giacomo la Cipriani stava solo scherzando, non intendeva fare gossip e sganciare bombe. Ma Mario non ha gradito per niente, infatti ha deciso di diffidarla perché ha dichiarato fatti non corrispondenti alla realtà.

Ebbene, sull’argomento è intervenuto anche Gabriele Parpiglia nelle sue Chicche su Casa Chi. Nel video su Instagram il giornalista ha svelato un retroscena sui concorrenti in studio. Cosa non è andato in onda su Canale 5? Diverse cose che riguardano gli ex Vipponi in studio. Il retroscena svelato da Parpiglia riguarda proprio Mario Ermito e Giacomo Urtis. A quanto pare in studio ci sarebbero state delle scintille fra i due e non solo, anche Sonia Lorenzini è rimasta coinvolta. Stando al racconto, Ermito durante l’ultima puntata era abbastanza silenzioso e taciturno, così gli altri due si sono divertiti a prenderlo un po’ in giro.

Giacomo e Sonia avrebbero quindi canticchiato una canzoncina divertente che richiamava quanto ipotizzato dalla Cipriani, ovvero Fiki Fiki di Gianni Drudi. Mario si sarebbe parecchio infuriato. Ne sarebbe nato uno scontro e l’attore avrebbe mandato a quel paese gli altri due! Insomma, anziché reagire con un sorriso e stare al gioco Ermito si sarebbe rivelato alquanto permaloso decidendo di stroncare in malo modo il gioco. Fine di un’amicizia?