Elettra Lamborghini come Giulia Salemi. Per l’intervista a Verissimo in coppia con Tommaso Zorzi l’ereditiera, cantante e opinionista tv ha indossato uno sgargiante vestito verde acqua con bottoni gioiello. Lo stesso capo indossato dalla Salemi per un servizio fotografico insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli conosciuto al Grande Fratello Vip (video più in basso).

Per due occasioni differenti Elettra Lamborghini e Giulia Salemi hanno optato per lo stesso abito. Un mini-dress verde acqua, tra i colori più alla moda della stagione primavera/estate 2021. Il modello è aderente, in viscosa stretch, ha lo scollo a barca drappeggiato e dei bottoni bijoux quadrati che decorano la parte frontale della silhouette.

Si tratta di una creazione del noto brand francese Balmain. Il prezzo? Non alla portata di tutti: ben 1.990 euro. Elettra Lamborghini ha scelto di abbinare al vestito dei sandali gold con tacchi a spillo mentre ha tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati.

Sandali argento e vistosi orecchini a cerchio per Giulia Salemi, che è stata protagonista di uno shooting bollente con il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. La figlia di Fariba Tehrani è una grande fan di Balmain: più volte ha indossato creazioni di questo marchio quando era nella Casa del Grande Fratello Vip.

Tra gli outfit Balmain indossati da Giulia Salemi non possiamo dimenticare il vestito bianco e nero sfoggiato in una puntata di gennaio del Grande Fratello Vip. Un abito che ha subito attirato l’attenzione del pubblico e in particolare delle fashion victim. Anche in quel caso il costo era poco accessibile: ben 1.690 euro.

Tra l’altro quell’abito Balmain non era stato acquistato da Giulia Salemi: si trattava di un prestito, una partnership con una boutique che, a quanto pare, ha contatti pure con Elettra Lamborghini. Quest’ultima ha scelto una creazione del brand francese per il suo debutto all’Isola dei Famosi 2021.

Elettra Lamborghini ha debuttato nel suo nuovo ruolo di opinionista con un abito firmato Balmain. Un vestito ancora una volta corto, verde scuro, che metteva ben in risalto il prosperoso decolleté.