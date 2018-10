Giulia Salemi e Abraham, Fariba: “Cos’è accaduto davvero a Super Shore”

Giulia Salemi e Abraham Garcia a Super Shore: la mamma della gieffina spiega cos’è accaduto davvero tra i due

In questi ultimi giorni si sta parla spesso del flirt di Giulia Salemi con Abraham Garcia a Super Shore. Il video sulla loro notte di passione ha fatto il giro del web. In particolare, i telespettatori sono convinti del fatto che la Salemi si stia facendo passare per una persona che non è. Più volte la gieffina ha dichiarato al Grande Fratello Vip di essere una ragazza molto seria che non si lasciare andare con un ragazzo se non è innamorata. Il suo spingersi oltre con Abraham ha portato il pubblico ad avere qualche dubbio. A dare una spiegazione su questo filmato che ha fatto il giro del web negli ultimi giorni ci ha pensato Fariba. La mamma di Giulia a Mattino 5 viene messa di fronte a questo video e non può fare a meno di difendere la gieffina. Scendendo nel dettaglio, Fariba afferma di essere sicura del fatto che Giulia e Abraham non abbiano trascorso realmente quella notte di passione.

Giulia Salemi e Abraham: Fariba sicura del fatto che i due abbiano solo fatto spettacolo

“Si tratta di una messa in scena, per fare spettacolo”, rivela Fariba parlando della presunta notte di passione che avrebbero passato Giulia e Abraham a Super Shore. Inoltre, la donna dichiara che sua figlia conosceva già il Garcia prima ancora di prendere parte al reality spagnolo. Proprio per tale motivo, il programma avrebbe scelto di inserire il giovane nel cast. Pertanto, Fariba si dice sicura del fatto che il tutto sia stato fatto per fare spettacolo e che si tratti di una messa in scena. Ma a Mattino 5, alcuni opinionisti fanno notare che la notte di passione c’è comunque stata tra i due, a meno che non siano state messe delle controfigure al loro posto. Anche i telespettatori sembrano convinti che non si sia trattato solo di spettacolo e che Giulia sia andata oltre con Abraham.

Giulia Salemi e Francesco Monte: ancora nessun bacio al Grande Fratello Vip

Fariba si dice sicura del fatto che la scena di passione di Giulia e Abraham sia finta. Al momento, in Casa la Salemi è molto vicina a Francesco Monte, con cui ancora non ci sarebbe stato neanche un bacio. Per questo il pubblico di Canale 5 vorrebbe avere più chiarezza.