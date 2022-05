Giulia Salemi da urlo a Cannes. Top, gonna e borsa: marca e prezzi esosi

L’influencer sbarca in terra transalpina e sfodera un look particolare e stiloso: tutti i dettagli sui capi

Giulia Salemi incanta alla 75esima edizione del Festival di Cannes. In terra francese l’influencer è sbarcata lungo la giornata di sabato 21 maggio. Giusto il tempo di lasciare i bagagli in hotel e poi via a consumare una deliziosa cena in uno dei ristoranti più glamour della rinomata località balneare. Un poco di riposo e poi domenica sveglia, con tanto di squisita colazione in albergo. Infine il pezzo forte della giornata: gli shooting fotografici e la sfilata.

La compagna di Pierpaolo Pretelli ha indossato una gonna lunga in maglia, a costine e aderente, abbinata a un top con le stesse fattezze e dello stesso colore della ‘skirt’, ossia una tinta gialla tendente al senape. Entrambi i capi sono griffati Fendi e non sono alla portata di tutti, avendo prezzi stellari. Lo stesso vale per la borsetta, una minibag, con cui Giulia ha completato l’outfit. Anche in questo caso trattasi di un accessorio firmato Fendi. E pure in questo caso si parla di cifre esorbitanti, inaccessibili ai comuni mortali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

In particolare il top bustier crop indossato dall’ex gieffina costa 320 euro. Si sale parecchio di prezzo con la gonna longuette. Chi volesse acquistarla sappia che prima deve provvedere a rifornire per bene il proprio portafogli visto che il capo lo si porta a casa per una cifra pari a 890 euro. Il pezzo forte, per quel che riguarda i denari da sborsare, è però la minibag sfoderata dalla Salemi. Costo? 1.150 euro, non proprio noccioline per usare un eufemismo.

“Amore, sono contento che la borsa ti sia piaciuta”, ha scherzato Pierpaolo Pretelli sui social, aggiungendo al commento delle faccine sorridenti e facendo capire, con ironia, che l’accessorio da oltre mille euro non è stato un suo dono.

Lo showman non si trova a Cannes con la fidanzata, ma nessun allarme: non c’è alcuna crisi in corso, semplicemente la coppia si è separata temporaneamente per via degli impegni professionali. Tornando all’outfit dell’influencer italo-persiana, parecchi fan ne hanno apprezzato lo stile. In un amen su Twitter si è scatenata una tempesta di congratulazioni rivolte alla giovane il cui hashtag è finito in tendenza.