Giulia Salemi confessioni libro storia: “Ci vado giù pesante!”

Libro Giulia Salemi: di cosa e di chi ha parlato l’influcer? Quello che bisogna sapere sulla storia

Giulia Salemi sta dando delle piccole anticipazioni sulla storia del libro Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato attraverso svariate stories di Instagram. Il riscontro da parte dei suoi fan è al momento positivo: una miriade di ragazzi e ragazze le hanno scritto, dicendole di aver comprato il libro. Piacerà, non piacerà? La Salemi ha voluto raccontare tutto di sé, anche delle parti inedite e ha spiegato che, soprattutto su alcuni “personaggi” (probabilmente degli uomini del suo passato) ci è andata giù parecchio pesante!

Giulia Salemi: “Ci vado giù pensante”… con alcuni uomini del suo passato?

Dopo l’uscita del suo nuovo libro di cui vi abbiamo già parlato, Giulia Salemi ha confessato su Instagram: “Comunque anche per un uomo potrebbe essere stimolante entrare nella testa di una donna e sapere come vive l’amore e le relazioni. Quindi consigliato anche a voi! Ma preparatevi perché ci vado giù pesante in certi punti!”. Ci sono, comunque, anche storie legate al suo passato a dir poco esilaranti e altre che riescono a toccare le corde dell’anima: “Siete pronte a ridere e a piangere?”.

Foto mai viste Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato

Altre anticipazioni su Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato: “Ah, vi volevo dire che troverete delle foto shock mai viste!”. Continua a essere inondata di messaggi, la bella fashion blogger, che ha voluto ringraziare i suoi follower così: “Grazie per tutti i messaggi stupendi che mi state mandando e per tutti quelli che lo stanno ordinando. Mi date un sacco di carica positiva! Vi voglio bene”.