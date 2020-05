Giulia Salemi, arrivano le confessioni inedite su Monte: i segreti dell’addio

Giulia Salemi, arrivano le confessioni inedite su Monte: quanti segreti mai svelati attorno all’addio

Giulia Salemi, in una lunga diretta Instagram concessa al Magazine Chi, è tornata a parlare della relazione avuta con Francesco Monte. In questi giorni l’influencer è nelle librerie con la sua prima fatica letteraria: ‘Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato’. Un libro-confessione, in cui ha raccontato diversi aneddoti della sua vita. E inevitabilmente ha parlato anche della chiacchieratissima relazione con l’ex tronista pugliese, conosciuto al Grande Fratello Vip 3. Una storia che cela ancora molti segreti, come la stessa Salemi ha confermato.

Giulia su Francesco Monte: “Ad oggi le persone manco sanno i veri motivi della separazione”

“Nel libro io parlo anche di quello (del rapporto con Francesco Monte, ndr) perché ha fatto parte della mia vita. Avendo iniziato a scriverlo a novembre, la cosa era abbastanza fresca”, ha dichiarato Giulia, riferendosi alla rottura sentimentale. “Non ho voluto – ha aggiunto – nemmeno eccessivamente marcare il discorso perché non voglio sentirmi dire che ho speculato”. Sulla fine della love story non tutti i segreti sono stati svelati. Lo conferma l’influeccer: “Ad oggi le persone manco sanno i veri motivi della separazione. Ho voluto preservare sempre quello che c’è stato di buono. Io ho filtrato tanto nel libro. Ho deciso di raccontare come mi sono sentita io, il mio stato d’animo, perché forse ancora non me la sento… Se fossi stata un’altra persona avrei potuto dire molte più cose. Ma mi sono limitata a parlare esclusivamente del mio stato d’animo. Così non ho neppure dato adito alle persone di dire: ‘Hai parlato di…'” E non è finita qui.

Salemi e la cronaca rosa: “C’è chi è sempre parte di dinamiche gossippare…”

Giulia, pur senza nominare mai Monte, ha aggiunto: “C’è chi in una vita, senza nulla togliere, veramente… non che ha costruito una carriera sul gossip, però ogni giorno è parte di dinamiche gossippare.” Dall’altro lato ha sottolineato come lei, a parte la storia vissuta al GF Vip, non sia mai finita sotto i riflettori della cronaca rosa per le relazioni sentimentali. Insomma, chi ha orecchie per intendere. intenda!