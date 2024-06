Giulia Salemi, confessioni fiume: “Pretelli m’ha fatto piangere”

Giulia Salemi ha intervistato se stessa nel suo podcast Non lo faccio x moda. Un modo per affrontarsi e confidarsi. Lo ha fatto a cuore aperto, senza lasciare nulla al caso, svelando sia momenti positivi sia momenti negativi del suo percorso di vita. Naturalmente non poteva non dilungarsi sulla love story con Pierpaolo Pretelli, conosciuto al Grande Fratello Vip e suo fidanzato, tra alti e bassi, da circa ter anni.

Giulia Salemi: “Pretelli mi ha fatto piangere per gelosia, ora c’è equilibrio”

Innanzitutto l’influencer ha spiegato che la fiducia nel sesso maschile è riuscita a provarla “solo grazie a Pierpaolo”. (Chissà cosa ne penseranno i suoi ex fidanzati). Quindi ha aggiunto che prima di intrecciare una relazione con l’ex velino di Striscia la Notizia non ha avuto esperienze memorabili:

“Ho sempre sofferto per amore e poi finalmente il destino (che io chiamo Alfonso Signorini) mi ha chiamata per la seconda volta al GF e non l’avrei mai detto. Lì io non volevo storie, lui aveva un mezzo inciucio con Elisabetta e invece lì è scattato qualcosa. Alla faccia di chi dice che è finto, ma secondo voi le persone, dopo 3 anni stanno insieme per finta? Quindi sì per Pierpaolo è stato il mio primo uomo vero”.

Tanta stima nei confronti di Pretelli. Ciò però non vuol dire che durante questi tre anni di vita assieme non siano mancati i periodi bui. Ci sono stati anche pianti e lacrime, come confessato dalla stessa Salemi che si è ritrovata a dover tenere a bada la gelosia a volte esagerata del compagno:

“Ci sono stati momenti difficili perché la convivenza ti porta ad affrontare differenze caratteriali. Io mi reputo una brava ragazza, molto seria, nonostante questo il problema con lui era che lui era molto geloso e mi portava a stranirmi, piangere. Di conseguenza mi comportavo da ferita e ferivo con le parole e si innesca un meccanismo sbagliato e contorto dove le parole generano parole cattive e finisce a chi ferisce di più. Inizi a dire cose cattive, cose che non pensi e poi ti rinfacci le cose. Quando si lavora tanto si ha anche poco tempo da dedicarsi e il rapporto diventa nervoso. Però fortunatamente sembra che abbiamo trovato il nostro equilibrio. Ora siamo in un momento molto sereno, risolto, siamo in bolla, più maturi e pronti anche a fare un passo in avanti. Non è più un giochetto”.

Le proposte indecenti

In diversi frangenti l’influencer ha rivelato di aver avuto un rapporto complesso con la sua sfera sessuale. Nell’autointervista è tornata sul tema, rivelando che ha avuto parecchia soggezione e ritrosia ad affrontare l’argomento per via dell’educazione imposta da sua madre, Fariba Tehrani, che le ha insegnato che un rapporto intimo “è sacro e si fa solo quando tu ami il partner e lui ama te“.

E ancora:

“Ho avuto 3 relazioni a Piacenza interessanti e ho applicato il metodo Fariba e devo dire che ha funzionato. Il problema è che a Milano il metodo si è schiantato con una realtà diversa perché vedevo che io uscivo con i ragazzi, loro ci provavano e io mi irrigidivo. Ho capito solo dopo quando il sesso è importante affinché una relazione possa nascere. Io pensavo che il sesso fosse secondario, invece Milano funziona in un’altra maniera. Io lì ero un alieno. Ero gelida, impaurita, era peccaminoso per me e questo per anni mi ha portata a non piacermi, non era un periodo felice e non riuscivo ad uscire dal buco nero. Non ci provava nessuno con me, Santo Pierpaolo che veramente mi ha fatto diventare donna”.

Altra questione che spesso e purtroppo coinvolge le donne: proposte indecenti ne ha mai avute? Magari sul posto di lavoro? Come è noto l’ambiente dello spettacolo non pullula di santi. “Allora – ha spiegato – io sono fortunata perché non ho ricevuto propriamente proposte indecenti ma mi è successo 2 volte di avere a che fare con due provoloni. Uno agli inizi”.

Che cosa avvenne? Fu portata in un ufficio di un signore e quest’ultimo cominciò a fare il farfallone. Ci fu lo scambio di numeri di telefono… “Poi inizia a mandarmi messaggi tipo “dovrai fare tutto quello che dico io, vedrai che ti farò spiccare il volo”. Io già lì avevo capito il fare da viscido e chiamai subito mia madre piangendo. La seconda cosa mi è successa a Roma (qui si interrompe il racconto perché “Giulia Salemi non ha concesso la liberatoria per questa dichiarazione resa a sé stessa”)”.

Il mondo fatato degli influencer che non esiste e l’opinione su Chiara Ferragni

Di recente si è resa protagonista di uno sfogo social in cui ha criticato apertamente, senza però fare nomi, la categoria delle influencer, sostenendo che molta gente di tale gruppo sia ipocrita e falsa. Nell’autointervista ha spiegato più dettagliatamente il suo pensiero, raccontando anche alcuni aneddoti curiosi: “Ho provato con qualcuna ad instaurare un rapporto più duraturo ma se dopo la settima volta che scrivo solo io, poi accanno perché capisco che non c’è interesse reciproco“.

Morale della favola? Giulia ha compreso che si può fidare fino in fondo solamente di 3 persone: “I miei genitori, Pierpaolo e 1-2 amici”. A proposito di influencer e mondo fatato inesistente, che ne pensa di Chiara Ferragni e dello scandalo da cui l’ex moglie di Fedez è stata travolta? “Sicuramente ha aumentato l’attenzione che c’è nella categoria influencer, quindi se prima ci odiavano ora siamo nel mirino. Continuerà ad esserci questo lavoro”.

Il sogno nel cassetto a livello televisivo? “Condurre Le Iene e arrivare a Sanremo, spero di riuscire a farcela. Spero di tornare in televisione a condurre un programma. Ho la presunzione di dirti che me lo merito, nonostante sia una donna umile. E sogno personale: “Spero di mettere su famiglia”.