Giulia Salemi confessione: “I reality non sono finti perché ho incontrato lui”

Grande Fratello news, Giulia Salemi parla dei reality show: nessuna finzione

Giulia Salemi ricorderà sempre col sorriso la sua avventura al Grande Fratello Vip. Anche se l’amore con Francesco Monte è giunto al capolinea. Grazie al reality show di Canale 5, ha conosciuto delle persone speciali, con le quali si incontra spesso: tra i suoi amici del cuore, ci sono senza dubbio Martina Hamdy, Benedetta Mazza, Stefano Sala, Le Donatella, Walter Nudo e Andrea Mainardi. A quest’ultimo, l’influencer ha dedicato delle parole speciali nel giorno del suo compleanno, sottolineando ancora una volta che, all’interno del Gf, si vivono emozioni vere. Non c’è quindi mai nulla di costruito.

Gli auguri di Giulia Salemi ad Andrea Mainardi

Attraverso una Instagram story, Giulia Salemi ha fatto i suoi power-auguri al cuoco: “Auguri ad una persona davvero speciale: non solo un compagno di viaggio, ma anche un vero amico. Dicono che i reality siano finti, io penso il contrario: ho trovato dei veri amici che fanno parte della mia vita ancora oggi. E tu sei uno di questi. Papà, futuro marito e un amico power. Ti voglio bene, Brodo!”. Giulia Salemi appare sempre raggiante: dopo le voci sul presunto tradimento di Francesco Monte, lei non si è persa d’animo ed è pronta a innamorarsi di nuovo.

Andrea Mainardi e Anna Tripoli matrimonio: le ultime novità

Nel giorno del suo compleanno, Andrea Mainardi ha scritto questo su Instagram: “E dopo un we di fuoco per festeggiare il mio addio al celibato, oggi per non farci mancare niente festeggiamo anche il compleanno. E sono 36!”. Sì, il giorno del matrimonio con Anna Tripoli si avvicina sempre di più e anche lei gli ha voluto fare degli auguri social: “Tanti auguri, amore mio! Il tuo ultimo compleanno da celibe. Ti amo tantissimo! Se torni presto dal tuo week-end di fuoco, c’è un regalo che ti aspetta!”; non è mancato all’appello nemmeno Walter Nudo, grande amico dello chef: “Auguri fratellino! Felice e onorato di far parte dei tuoi amici. Love you man you rock”.