Giulia Salemi: con chi è in contatto del GF Vip e il sogno nel cassetto

Giulia Salemi in confidenza. L’influencer, intervistata dal portale Whoopsee, ha fatto il punto sulla sua situazione professionale e sentimentale. Entrambe procedono a gonfie vele: sul versante amore ormai fa coppia fissa con Pierpaolo Pretelli. La love story, tra mille scetticismi, è decollata al Grande Fratello Vip 5 e al momento pare una relazione solida.

“Ci supportiamo a vicenda, in tutto e per tutto”, spiega l’influencer che aggiunge che l’ex velino di Striscia la Notizia la “gratifica” e la fa “sentire donna”. Anche lei non le fa mancare il suo sostegno e infatti parla di una crescita comune, dove entrambi, in modo reciproco, riescono a far emergere il lato migliore del partner. “Ed è bello perché ci facciamo del bene”, chiosa.

Capitolo Grande Fratello Vip: oltre a Pretelli, con quali inquilini è rimasta in contatto dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia? I rapporti bisogna “coltivarli” ragiona Giulia, aggiungendo che “bene o male” si è sentita con “molte persone” che hanno preso parte con lei all’ultima edizione del reality. “Ho avuto modo di vedere persone come Dayane e Sonia Lorenzini. Comunque ho fatto dei gesti distensivi verso tutti”, racconta per poi specificare che i legami veri si vedono sul lungo periodo. Insomma, al momento la situazione è troppo ‘fresca’. Sarà il tempo a dare tutte le risposte su chi conta e chi invece prenderà strade differenti e lontane.

Per quel che invece riguarda il programma in onda su Mediaset Play, Salotto Salemi, esprime tutto il suo orgoglio per essere riuscita a portare un progetto suo personale e nato sul suo profilo Instagram a un gradino più elevato. Il sogno nel cassetto rimane quello che sta rincorrendo da qualche anno. Quale? “Riuscire un giorno a condurre in tv un programma tutto mio”, confida. Insomma, l’ambizione non manca all’italo-persiana che non ha assolutamente intenzione di fermarsi, accontentarsi o cullarsi sugli allori. Anche perché “sono una stakanovista”, sottolinea con fierezza.

Giulia Salemi e l’amarezza per la situazione di mamma Fariba a L’Isola dei Famosi

Infine ha affrontato il capitolo Fariba, ossia sua madre, che al momento è impegnata all’Isola dei Famosi. Nel gioco si è imposta come una personalità forte. E come tutte le personalità forti è risultata divisiva. “Spero che mamma possa una volta per tutte liberarsi dal suo passato travagliato, dalla sofferenza, da tutti quegli avvenimenti che l’hanno fatta star male e indurire. Vorrei che tornasse in Italia – come dice lei – aperta nei confronti dell’ Universo”. Per quel che riguarda le critiche, alcune anche feroci, che altri naufraghi dell’Isola hanno indirizzato al genitore, Giulia esprime rammarico frammisto a sconforto. “Certo, a volte è pesante e logorroica, come me. Però in certi frangenti hanno esagerato. Per questo l’ho difesa e ho detto si quando mi hanno chiamato”, conclude la Salemi.