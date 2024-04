Giulia Salemi, compleanno in lacrime su TikTok, cosa è successo

Buon Compleanno Giulia Salemi!

L‘ex Gieffina e conduttrice televisiva compie 31 anni e per l’occasione si commuove sui suoi social.

In un video ringrazia le persone che ha accanto e non trattiene il pianto quando parla del fidanzato Pierpaolo Petrelli.

Nata il 1 Aprile 1993, Giulia non ha mai fatto mistero dell’amore che la lega alla sua famiglia.

Con la mamma Fahriba ha partecipato persino a Pechino Express 2015.

In occasione del suo compleanno ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae piccola tra le braccia di papà Mario e mamma Fahriba, segno che nonostante la dolorosa separazione dei genitori, il loro rapporto è sempre intenso e indistruttibile.

C’è un’altra persona tuttavia che riempie il cuore della Salemi al punto di farla piangere davanti alla fotocamera.

Si tratta ovviamente del fidanzato.

‘Sono fragile, ma lui c’è’ le lacrime di Giulia per Pierpaolo

E’ a TikTok che Giulia affida un messaggio speciale per Pierpaolo Petrelli.

I due si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello nel 2020, all’inizio la loro relazione sembrava minata dal flirt che l’ex velino aveva avuto con Elisabetta Gregoraci, ma durante le settimane all’interno del gioco l’amore per Giulia ha prevalso.

I Prelemi, come li chiamano i fan, sono andati immediatamente a convivere una volta usciti dalla casa e Giulia ha subito stretto un forte legame con il figlio di Pierpaolo avuto dalla ex compagna, la modella e attrice cubana Ariadna Romero.

Non sono certo mancati i momenti di crisi, Giulia aveva persino confessato in diretta ad Alfonso Signorini, prima ancora di essere liquidata da Mediaset, che lei e Pierpaolo stavano passando un periodo tempestoso.

Sarà stato forse complice anche lo zampino del Signorini nazionale, o forse il sostegno dei loro fan, ma dopo le nuvole è tornato il sereno e oggi i Prelemi sono più forti che mai.

Nel video dedicato al suo compagno, Giulia afferma trattenendo il pianto

Pierpaolo è speciale, comprensivo, gentile e generoso. Lo ringrazio per farmi sempre ridere

E poi non riesce a trattenersi, e la lacrima scende

Lui riesce a tirare fuori la parte migliore di me, conosce ogni mia insicurezza e fragilità e le colma di sicurezze

Una dichiarazione d’amore che ha rassicurato i fan sulla situazione della coppia, in un’occasione speciale come il compleanno di Giulia.

Compleanno e Pasqua che i due hanno ovviamente passato insieme in una SPA, un weekend romantico all’insegna del relax come hanno mostrato sui loro social.

Noi facciamo gli auguri a Giulia Salemi e speriamo che lei e Pierpaolo passino più compleanni possibili insieme!