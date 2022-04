Giulia Salemi, compleanno da urlo: gesto con Pierpaolo, chi c’era alla festa

Tanti auguri a Giulia Salemi che oggi, 1° aprile, ha compiuto 29 anni. La soubrette piacentina ha festeggiato nelle scorse ore in grande stile, anche se non esattamente in maniera scontata. La Salemi ha “sbocciato” in compagnia dei suoi più grandi amici in un locale di Milano, certo, ma si è anche resa protagonista di un gesto davvero molto nobile.

A poche ore dal grande party milanese Giulia Salemi e il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli sono infatti attivamente scesi in campo per fare un’azione utile al prossimo. Nei giorni scorsi i due si sono recati in un magazzino alle porte di Milano dove l’associazione Francesca Rava, con i suoi volontari, lavora per assemblare carichi di aiuti in partenza per l’Ucraina. I due hanno imballato pe ore svariati bancali che il giorno dopo sono partiti verso le terre occupate in questi giorni dai russi.

Per l’occasione, inoltre, Giulia ha deciso di fare un passo ulteriore in favore delle popolazioni ucraine. L’ex gieffina ha aperto una raccolta fondi sui suoi social che finanzierà uno speciale ecografo dal costo di 21.000 euro, destinato ad un ospedale ucraino. Molti dei macchinari sanitari in loco, infatti, sono stati distrutti nei bombardamenti.

Il party di Giulia Salemi a Milano: ecco cos’è successo e chi c’era

Ma ora parliamo della festa, decisamente più spensierata, che Giulia Salemi ha tenuto la sera del 31 marzo. L’influencer persiana si è presentata allo Shinto Milano, questo il nome del ristorante, con un vestitino nero molto scollato e un paio di orecchini scintillanti.

Al fianco di Giulia, ovviamente, c’era anche Pretelli, che in più di qualche occasione ha preso la festeggiata sulle spalle e l’ha sollevata facendola ballare per la gioia degli occhi degli invitati. Numerosi i VIP presenti alla festa della Salemi: tra i volti più noti nelle Stories abbiamo pizzicato anche Tommaso Zorzi, Martina Hamdy, Paola di Benedetto e Sonia Lorenzini.

Il party post cena di gala è andato avanti fino a tarda notte, fra balli scatenati e il classico momento del taglio della torta, un enorme dolce su diversi piani dall’aspetto un po’ kitsch decorato in stile floreale.