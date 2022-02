Sta per arrivare un nuovo talent con i Vip come protagonisti, Tommaso ha ricevuto un’offerta ma ha scelto di rifiutare

Tommaso Zorzi ha rifiutato Stand Up: Comici in prova. Lo ha rivelato Gabriele Parpiglia nel corso del consueto appuntamento con le Chicche di Gossip di Casa Chi. Il format che va in onda su Instagram piace sempre di più e diventa soprattutto sempre più fonte di indiscrezioni e gossip. Il giornalista ieri ha fatto il suo in bocca al lupo a due ex concorrenti del Grande Fratello Vip che parteciperanno a questo programma. Loro sono Stefania Orlando e Giulia Salemi. Si tratta di un programma che è anche un po’ talent show: i Vip dovranno trasformarsi in comici perfetti. Per riuscirci andranno a lezione da chi fa il comico di mestiere: cinque insegnanti per dieci allievi.

Tra i concorrenti doveva esserci anche Zorzi e sebbene i fan Zorzando sognino da sempre di rivedere Tommaso e Stefania insieme in tv, non succederà. Non sul Nove, il canale di Stand Up: Comici in prova. Trattandosi inoltre di un programma in cui i Vip imparano l’arte della comicità, chi ha seguito Tommaso e Stefania al GF Vip sa che avrebbero potuto mettere in piedi anche dei numeri come duo. In realtà ci sono stati simpatici siparietti anche tra Zorzi e Giulia Salemi, prima che scoppiassero litigi ogni giorno nella Casa fra loro.

Nulla di tutto questo si verificherà, perché Tommaso Zorzi ha detto “no” al programma con Stefania Orlando e Giulia Salemi. Non a causa delle due, ovviamente, ma per altri motivi. Come svelato dallo stesso Parpiglia, Tommaso si sarebbe divertito molto ma ha dovuto rinunciare perché aveva altri progetti in concomitanza. Chi è stato chiamato al suo posto? Probabilmente Awed, altro vincitore di reality show, ovvero l’Isola dei Famosi.

Stand Up: Comici in prova, chi sono i protagonisti e gli insegnati

Proprio nelle scorse ore inoltre sono trapelati tutti i nomi del cast di Stand Up: Comici in prova. Tra i concorrenti, quindi i Vip che hanno accettato di mettersi in gioco, ci sono Alessandro Cecchi Paone, Filippo Magnini, Sara Simeoni, Stefania Orlando, Jill Cooper, Giulia Salemi, Awed, Tommaso Cassissa, Filippi Bisciglia e Giampiero Mughini.

Saranno tutti allievi di cinque comici che saliranno in cattedra per trasmettere loro tutti i segreti e i trucchi della comicità. Oggi ha svelato anche chi sono gli insegnanti di Stand Up: Francesco De Carlo, Scintilla, Giuseppe Giacobazzi, Debora Villa e Antonio Ornano.