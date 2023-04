Giulia Salemi compie 30 anni: arriva il prezioso regalo di Pretelli

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. A due anni dall’incontro al Grande Fratello Vip i due sono più uniti e innamorati che mai. Qualche tempo fa hanno vissuto una breve crisi dovuta ad alcune incomprensioni ma con amore e determinazione hanno saputo archiviare i problemi. E oggi i Prelemi sono molto uniti, tanto che la convivenza a Milano procede a meraviglia.

Che regalo ha fatto Pretelli a Giulia Salemi per i suoi 30 anni

Di recente Giulia Salemi ha festeggiato il traguardo dei trent’anni e per l’occasione Pierpaolo Pretelli l’ha omaggiata con un regalo prezioso. È stato l’ex Velino di Striscia la notizia a raccontare tutto in un’intervista concessa a Novella 2000:

“Le ho regalato un anello. Ma è un anello, non “l’anello”, voglio specificarlo. E tra l’altro non è il primo anello che le regalo: già in occasione del nostro primo anniversario gliene avevo preso uno. Lei dice che vuole riempirsi le dita, io la accontento. Il nostro anniversario cade il 26 dicembre: Giulia dice che dovrei farle due regali, uno per Natale e uno per la nostra ricorrenza, ma io devo fare i conti con le mie finanze”

Al momento nessun matrimonio in vista per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi ma entrambi credono molto in questo rapporto e hanno trovato un certo equilibrio. L’italo-persiana va molto d’accordo pure con Leonardo, il figlio che Pretelli ha avuto sei anni fa dall’ex compagna, la modella cubana Ariadna Romero (anche lei ha un ottimo legame con la Salemi).

La festa di compleanno di 30 anni di Giulia Salemi

Sabato primo aprile Giulia Salemi ha compiuto trent’anni. Per l’occasione la conduttrice ha organizzato un maxi party soprannominato Salotto Salemi (come il programma che conduce su La 5) in una location da favola, Red Room Milano. Numerosi i vip presenti: da Federica Nargi a Bianca Atzei, passando per Elettra Lamborghini e Rosalinda Cannavò. Senza dimenticare Tommaso Zorzi e Alfonso Signorini.

La festa è stata scandita da tanta musica live, divulgata dai Gemelli Diversi, Paolo Meneguzzi e i Sonohra, che si sono esibiti con i loro brani più celebri. Per i suoi trent’anni Giulia ha poi osato per quel che riguarda gli abiti. Due gli outfit indossati: la Salemi ha prima sfoggiato un lungo abito bianco trasparente che ha lasciato pochissimo spazio all’immaginazione e successivamente un elegante e raffinato vestito rosa.

Il regalo di Sonia Bruganelli per Giulia Salemi

Per il suo recente compleanno Giulia Salemi ha ricevuto un importante dono da Sonia Bruganelli. Prima della finale della settima edizione del Grande Fratello Vip la moglie di Paolo Bonolis ha regalato all’influencer un costoso tubino nero di Louis Vuitton, celebre marchio di lusso francese.