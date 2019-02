Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez allo stesso evento: primo incontro tra le due dopo Francesco Monte e le frecciatine al Gf Vip

È veramente successo: Giulia Salemi, l’attuale fidanzata di Francesco Monte, si è ritrovata allo stesso evento con Cecilia Rodriguez (ex storica di lui). Come molti sapranno, prima di Monte, le due erano anche amiche. La Salemi ha avuto pure un piccolo flirt con il fratello di Cecilia, Jeremias Rodriguez. L’amore scoppiato al Grande Fratello Vip 3 tra l’italo persiana e Francesco, però, ha contributo ad incrinare il rapporto con la sorella di Belen. Cecilia Rodriguez, quando le è stato chiesto di commentare la vicinanza di Giulia al suo, non ha certo risparmiato frecciatine alla Salemi. Quest’ultima, dal canto suo, non è stata da meno e, quando ne ha avuto occasione, ha risposto senza problemi alla Rodriguez. Le due, dopo tutto quello che è successo (e per quel che sappiamo), non si sono più riviste. Oggi, però, sono state invitate a presenziare alla stessa sfilata e la cosa, ovviamente, non è passata inosservata.

Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi alla stessa sfilata: alla Milano fashion week senza i rispettivi fidanzati

Se oggi Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi si siano effettivamente parlate non lo sappiamo con certezza. Entrambe, comunque, hanno posato per i fotografi nello stesso spazio e si sono ritrovate a seguire nello stesso momento la stessa sfilata. Dubitiamo fortemente che l’una non sapesse della presenza dell’altra all’evento. Certo sarebbe stato molto più imbarazzante se Giulia o Cecilia (o tutte e due) si fossero presentate in coppia. Se con la Salemi ci fosse stato Francesco Monte o con la Rodriguez Ignazio Moser, siamo convinti che il tutto sarebbe stato molto più complicato da gestire. Questo però non è successo, dunque, non ci resta che fare del gossip su quello che veramente è accaduto e di cui – sotto – vi mostriamo le prove.

Giulia Salemi e Francesco Monte sempre più innamorati

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi, tanto che i due pare abbiano intenzione di andare a convivere presto. Gli scettici che al Gf Vip 3 non credevano ai loro sentimenti, quindi, col tempo non hanno potuto fare altro che ricredersi. La coppia appare oggi felice e unita più che mai.