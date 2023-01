Giulia Salemi, cast GF Vip fatto a pezzi: “Sono onesta, vi dico tutto”

Lei è la voce di Twitter in studio e oggi ha tracciato un bilancio dei concorrenti: chi proprio non le piace e chi invece sì

Giulia Salemi è la voce dei social al Grande Fratello Vip 7, o meglio la voce di Twitter. È lì infatti che si radunano i fedelissimi della diretta 24 ore su 24 e raccontano i fatti a suon di cinguettii. Certo Twitter non è tutto rose e fiori, anzi spesso si raggiungono e si superano i limiti del gioco e del rispetto per le persone, perché si scende sul personale e si va oltre i concorrenti. Capita spesso che un fandom per difendere il proprio beniamino da attacchi all’interno della Casa finisca per offendere il Vippone colpevole ma andando sul personale. E a quel punto si macchiano della stessa colpa sulla quale puntano il dito. Non a caso proprio ieri sera Giulia ha invitato i social a darsi una regolata: il limite è stato ampiamente superato.

Ma la voce di Twitter ha parlato anche in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Qui ha fatto un bilancio di questi mesi intensi di GF Vip, di mesi da pendolare tra Roma e Milano e della fiducia di Alfonso Signorini. Non si aspettava di avere questo incarico, di essere inclusa nel reality perché non sentiva di godere di particolare simpatia da parte di Signorini. E invece la proposta è arrivata, oggi sono molto in sintonia sia davanti alle telecamere sia nel privato. Giulia è felice di fare questa gavetta e sta assorbendo tutto come una spugna, imparando da chi è in televisione da molto prima di lei.

Tuttavia non bisogna dimenticare che anche lei è stata una concorrente, così come oggi è spettatrice oltre che la ragazza col tablet. Così nell’intervista le hanno chiesto un parere su chi le è piaciuto di più finora e chi di meno. Giulia Salemi ha fatto a pezzi parte del cast del GF Vip 7! “Sarò onesta, il cast è poco affine al mio modo di essere”, ha detto. E non è l’unica a pensarlo, ieri sera anche Ivana Mrazova dicendo di vedere un Luca Onestini diverso ha ipotizzato che potrebbe dipendere dal cast. Del tutto diverso da quello del GF Vip 2, opposto verrebbe da dire.

Giulia ha promosso Oriana: “Pur non condividendo alcuni suoi atteggiamenti quella che, da spettatrice, mi diverte di più è Oriana”. Questo invece il parere su Antonella Fiordelisi: “Passa da un atteggiamento arrogante a una dolcezza infinita. Provoca e fa la vittima, non la capisco ma di certo è una concorrente utile al programma”. Chi invece ha bocciato in tutto e per tutto sono Luca Onestini, Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese. Su di loro si è espressa così: “Gli uomini della Casa non sono affini a me. Luca non è chiaro, Daniele è aggressivo. Antonino non mi piace come usa e getta le persone”.

E con queste parole si può affermare che Giulia Salemi al GF Vip 7 si sia inimicata i Gintonic (fan di Antonino e Ginevra) e i Donnalisi (fan di Antonella e Edoardo, ma più di Antonella che di Edoardo). Su Onestini, nonostante i trascorsi, non ha mosso critiche che potrebbero far infuriare i suoi fan. Anche se, alla luce di quanto è accaduto ieri sera, è chiaro che Onestini quando prova interesse per una ragazza si vede: con Ivana Mrazova si è visto ancora oggi. E, Oriana a parte, è tra i concorrenti che più di tutti parla in modo schietto. Per quanto riguarda i fan di Daniele, invece, spesso evidenziano loro stessi quando esagera e non dovrebbero risentirsi per “aggressivo”. Si vedrà!