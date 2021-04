Giulia Salemi, caso Malika Chalhy: “Fatevi esame di coscienza. Squallidi”

Il caso Malika Chalhy lesbica sta facendo molto rumore. La sua storia mediatica è iniziata con una denuncia nei confronti dei suoi genitori. La 22enne ha raccontato di non tornare a casa ormai da mesi dopo che, a causa del suo coming out, è stata cacciata dai suoi genitori. La vicenda è sbarcata a Le Iene ieri sera e stasera, mercoledì 14 aprile 2021, se ne discuterà al Maurizio Costanzo Show. La ragazza ha spiegato che la madre le ha augurato un tumore ed è morta per lei. I suoi genitori sono arrivati a dirle che era meglio fosse drogata che omosessuale. Altri retroscena sono venuti fuori nel corso del servizio de Le Iene: la famiglia ha tolto il cognome a Malika Chalhy e anche la residenza.

In queste ore la procura di Firenze ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di violenza privata. Adesso si trova in mezzo a una strada senza neppure i vestiti che non le sarebbero stati dati. Per lei è stata aperta una raccolta fondi su Gofundme che in poche ore ha superato i 30mila euro. In tanti le hanno espresso solidarietà da Elodie a Fedez. Giulia Salemi è rimasta molto turbata dopo la puntata del programma di Italia1, la quale si è schierata dalla parte di Malika. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli, che ha svelato la verità sulla partecipazione a Temptation Island, in una diretta Instagram ha attaccato i genitori della ragazza:

“Questa madre e questa famiglia dovrebbero farsi un esame di coscienza. Nel 2021 è squallido assistere ad una cosa del genere”

Successivamente, l’influencer ha dichiarato di essere rimasta pietrificata nell’avere sentito una madre parlare così a una figlia. Non pensava che un genitore potesse spingersi a questo punto con le parole:

“Nemmeno al tuo peggior nemico ti rivolgi in questo modo. Una bassezza e una piccolezza umana uniche”

Ha detto tutto lei. Sono così orgogliosa di supportare una persona che si esponga in questo modo ed utilizzi la sua popolarità per mandare messaggi forti ed importanti. Forza Malika #leiene #prelemi pic.twitter.com/IAjxIaYzEx — Alice ???? (@dobrevsunicorns) April 13, 2021

Giulia Salemi difende l’omosessualità di Malika Chalhy e attacca i genitori omofobi

Per la Salemi, i figli dovrebbero essere amati dai genitori in modo incondizionato per quelli che sono anche perché non sono certo loro a chiedere di venire al mondo. Giulia ha condannato il comportamento dei genitori omofobi di Malika Chalhy asserendo senza peli sulla lingua.

Secondo il suo punto di vista, i genitori non si scelgono ma i figli non devono pagare l’ignoranza che porta a questo triste sipario ancora fin troppo ricorrente.