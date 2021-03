Giulia Salemi, bufera sulla Collovati: perché la giornalista ha sbagliato

Caterina Collovati, durante la puntata del 28 febbraio di Live-Non è la d’Urso, si è scagliata contro Giulia Salemi, accusando l’influencer di averci provato con suo marito Fulvio. L’italo-persiana e l’ex calciatore si sono conosciuti anni fa in un programma tv. Caterina ha rivelato che l’ex gieffina era solita spedire messaggi a Collovati conditi dalla parola “amore”. “Lo faccio con tutti, ma è vero, dovrei smetterla“, la replica della Salemi che ha però negato di aver mai avuto la volontà di corteggiare l’ex atleta. La Collovati non ha mollato la presa, dicendo di aver capito cosa intendesse Elisabetta Gregoraci al GF Vip (pure lei ha accusato Giulia, affermando che abbia avuto particolari attenzioni verso Briatore in passato). Poi la frase che ha innescato una pioggia di critiche…

“Avvicinarsi agli uomini sposati è una cosa indegna, non si fa. Una volta, due volte, alla terza si prendono delle botte. Alla terza ti picchia qualcuno”. Così Caterina nel corso della puntata di Live. Frasi molto forti che hanno provocato una bufera mediatica. Il profilo Instagram della giornalista è stato preso d’assalto nelle scorse ore: tantissimi utenti l’hanno criticata aspramente con epiteti tutt’altro che positivi. In effetti la Collovati ha spinto un po’ troppo il piede sull’acceleratore. E come a volte capita in tali frangenti è un attimo passare dalla ragione al torto per aver pigiato troppo sul cosiddetto acceleratore.

Nulla da eccepire sul fastidio provato dalla giornalista in merito al curioso modo di approcciarsi della Salemi. “Amore”, ad una persona con cui non si ha chissà quale confidenza, non è proprio una maniera azzeccata con cui esordire. Al di là che Giulia ci stesse ‘provando’ (come sostiene Caterina) oppure no (come sostiene la stessa Salemi), il fatto può comprensibilmente far imbizzarrire un coniuge. Se l’opinionista ‘d’ursiana’ avesse chiuso qui la questione avrebbe probabilmente strappato il favore del pubblico. Invece, nel pronunciate le suddette frasi, ha addossato su di sé una tempesta mediatica.

Insomma, l’errore non è stato relativo al contenuto del suo messaggio (con gli uomini sposati sarebbe, usando un eufemismo, per lo meno galante rivolgersi con altri termini piuttosto che con “amore”), quanto piuttosto alla forma. “Ti picchiano” e “Si prendono le botte” sono state uscite che senza dubbio avrebbero potuto essere evitate. Dimenticabili, per farla breve!