Giulia Salemi, tempo di bilanci. Post fiume: “Momenti belli e brutti”

Giulia Salemi taglia un importante traguardo. Tempo di bilanci, il post fiume: “Momenti belli e brutti”

Giulia Salemi festeggia e traccia un bilancio dell’ultimo periodo. Un periodo di alti e bassi, anche in amore. La storia ‘fiabesca’ con Francesco Monte è infatti giunta al capolinea come un fulmine a ciel sereno, con relativi strascichi sentimentali. Eppure la Salemi non ha mai perso il sorriso, continuando ad apparire briosa, come nel suo stile. Uno stile alimentato di genuinità e simpatia che ha conquistato tantissimi fan. Ed è proprio con i fan che Giulia oggi festeggia un importante traguardo: l’italo-persiana ha sfondato il muro del milione di followers su Instagram. Mica poco e non soltanto un freddo numero. La sua schiera di ‘fedeli’ le ha tenuto compagnia, sostenendola e dandole forza anche nei momenti peggiori, come lei stessa ha sottolineato nel lungo post che ha scritto poche ore fa.

“Ammetto che se non ci foste stati voi sarebbe stata davvero dura superare certi momenti”

“Quante cose… Quante cose ho condiviso con voi… Un milione di dubbi, un milione di risate, un milione di lacrime, un milione di delusioni, un milione di soddisfazioni e successi, un milione di emozioni, un milione di gioie” esordisce Giulia che poi fa un bilancio parlando di alti e bassi: “Grazie, grazie di essermi stati sempre vicino. Grazie di essermi stati accanto in tutti i momenti belli e brutti. Ammetto che se non ci foste stati voi sarebbe stata davvero dura superare certi momenti, eppure con il vostro amore siete riusciti sempre a riempirmi il cuore e farmi tornare il sorriso.” Infine chiosa: “Sono incredibilmente fortunata ad avere delle fiabe come voi nella mia vita perché siete diventati davvero una seconda famiglia per me.”

Monte e Isabella allo scoperto: l’ex tronista è tornato ufficialmente in love

Giulia festeggia con i follower, Francesco Monte con la sua nuova fiamma. Il tarantino nelle scorse ore è uscito definitivamente allo scoperto con Isabella De Candia, la modella che lo ha stregato. Il gossip era nell’aria da diversi giorni ma i diretti interessati non avevano mai del tutto confermato la voce. Ieri l’ex tronista e Isabella, attraverso i loro profili social, hanno divulgato una romantica foto in cui si sono ritratti dolcemente avvinghiati. Che l’avventura abbia inizio.