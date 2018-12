Giulia Salemi attacca Cecilia Rodriguez dopo il “segui” tolto su Instagram

By

Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez non si seguono più su Instagram

Ormai non è più una novità: Cecilia Rodriguez ha smesso di seguire Giulia Salemi su Instagram. Una decisione presa dopo che l’italo-persiana ha iniziato una storia d’amore al Grande Fratello Vip con Francesco Monte. Giulia, di tutta risposta, ha smesso a sua volta di seguire sui social network la sorella di Belen. “Anche io merito l’amore”, ha replicato Giulia in un virgolettato riportato dal settimanale Chi. Insomma, la modella non ha preso molto bene la scelta della Rodriguez di interrompere i rapporti, soprattutto perché le due hanno trascorso una vacanza insieme la scorsa estate. Complice un impegno di lavoro, Cecilia e Giulia si sono ritrovate a Cefalù, dove hanno passato insieme momenti divertenti e spensierati. Momenti che restano un ricordo lontano visto che la Rodriguez ha definitivamente preso le distanze dalla collega.

Procede la storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi

Cecilia Rodriguez a parte, procede a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Dopo l’iniziale conoscenza al Grande Fratello Vip, i due hanno scelto di approfondire il loro rapporto. E continuano a vedersi e sentirsi quotidianamente nonostante la distanza: lui a Roma, lei a Milano. “Viviamo in una fiaba“, ha assicurato Giulia, come riporta la rivista diretta da Alfonso Signorini. “Sono molto sereno”, ha aggiunto l’ex tronista di Uomini e Donne.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fanno sul serio

Non è da meno la relazione tra Cecilia e Ignazio. A un anno dal primo incontro i due sono pronti ad allargare la famiglia. La Rodriguez ha infatti espressamente dichiarato di voler diventare mamma nel 2019. Un progetto che condivide con Ignazio, che considera la sud americana la donna della sua vita.