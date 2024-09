Giulia Salemi a Verissimo senza Pretelli: fan furiosi, c’entra la Rai?

Dopo ben tre mesi di assenza, questo weekend avrà finalmente inizio una nuova stagione di Verissimo. Nella puntata di oggi, sabato 7 settembre, Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio ospiti d’eccezione come la star di Endless Love Çağla Demir; Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che parleranno del loro recente matrimonio; Giuseppe Fiorello, protagonista della nuova serie Mediaset I Fratelli Corsaro; e Giulia Salemi, pronta a raccontare le emozioni relative alla sua gravidanza e al diventare presto mamma per la prima volta. Domani, domenica 8 ottobre, andrà invece in onda una puntata con Heather Parisi, che si racconterà in un’intensa intervista; Filippo Bisciglia, per presentare la nuova edizione di Temptation Island in partenza il prossimo martedì; Lino Banfi con la nipote Virginia; e Rüzgar Aksoy. sempre dalla soap opera Endless Love.

Poco fa, il profilo ufficiale di Verissimo ha pubblicato dei video con gli ospiti della prima puntata, tra cui uno in cui appare una raggiante Giulia Salemi con il suo pancione. Reduce dal successo del red carpet del Festival di Venezia, con un look promosso a pieni voti dal popolo del web, l’influencer ha scelto Silvia Toffanin per parlare a cuore aperto di tutte le sensazioni che sta vivendo in questo nuovo ed emozionante capitolo della sua vita.

Tuttavia, contrariamente a quanto molti speravano, il suo fidanzato e padre del bambino, Pierpaolo Pretelli, non sarà al suo fianco durante l’intervista. Questa notizia ha fatto storcere il naso ai fan dei “Prelemi“, dato che è solito che le coppie famose in attesa di un bambino partecipino insieme a Verissimo, come nel caso recente di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I sostenitori della coppia nata al Grande Fratello Vip hanno scatenato una polemica sui social, cercando di capire il motivo dietro l’assenza di Pierpaolo.

Alcuni hanno ipotizzato che, essendo ormai un volto Rai, a Pretelli non sia stato dato il permesso di poter partecipare al programma di Silvia Toffanin. Difatti, l’ex velino è da tempo ospite di Alberto Matano a La vita in diretta. Tuttavia, questa ipotesi appare poco convincente, poiché in passato ci sono stati già casi di “prestiti” tra le due reti concorrenti. In tanti credono invece che l’ex vippone dovesse semplicemente lavorare, dato che presto debutterà con il musical “Rocky” con il quale calcherà il palco dei più importanti teatri italiani.

Ad ogni modo, è necessario sottolineare che queste rimangono semplicemente supposizioni dei seguaci di Pierpaolo e Giulia. Tra l’altro, i fan dei Prelemi possono tirare un sospiro di sollievo, perché pare che Pierpaolo sarà in qualche modo presente durante l’intervista. Stando alle anticipazioni, infatti, ci sarà una dolce sorpresa per Giulia proprio da parte del fidanzato.