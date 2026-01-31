Giulia Salemi a TvTalk: “Ecco perché Mediaset non mi chiama più” (ma il discorso non torna)

Perché Giulia Salemi non lavora più a Mediaset? La domanda è stata posta, senza troppi giri di parole, alla diretta interessata che è stata ospite a TvTalk, storico programma ‘metatelevisivo’ di Rai 3, nella puntata in onda sabato 31 gennaio. L’influencer ha risposto facendo un discorso sui linguaggi e citando anche Tommaso Zorzi, che ha avuto un percorso simile al suo. Anche il 30enne milanese è infatti esploso sulle reti del Biscione, salvo poi sposare progetti di altre reti.

Perché Giulia Salemi è sparita da Mediaset? La risposta dell’influencer a TvTalk

Rapido riassunto della carriera di Salemi sul piccolo schermo. L’influencer si fece notare a Miss Italia, nel 2014. Dopodiché partecipò a Pechino Express, quando il reality, oggi trasmesso da Sky, faceva parte del palinsesto di Rai 2. Il grande pubblico l’ha però conosciuta principalmente su Canale 5, quando ha preso parte a due edizioni del Grande Fratello Vip (2018 e 2020), per poi divenire l’esperta social del programma. Oggi è un volto di Nove, essendo la co-conduttrice di Amadeus a The Cage. Di recente ha anche partecipato a Hot Ones Italia su RaiPlay e a Red Carpet su Prime Video. In altre parole, negli ultimi anni, appare un po’ dappertutto, tranne che a Mediaset. Motivo?

“Perché a Cologno non si è puntato su di me? Non penso che si tratti di puntare, penso che si tratti di linguaggi – ha dichiarato Salemi a TvTalk -. Sia io che Tommaso Zorzi abbiamo una forte identità social e questo probabilmente non viaggia bene in parallelo con le carriere televisive Mediaset. Quindi forse le cose cozzano, non lo so. Questa è un’analisi che mi sono voluta dare”.

L’analisi è alquanto controversa. Sembra infatti strano che tra tutte le emittenti, soltanto Mediaset avrebbe un linguaggio che cozza con quello dei personaggi social. A onore del vero in molti programmi del Biscione si dà spazio a persone influenti sul web. Il che spinge a credere che potrebbero esserci altri motivi relativi al fatto che Salemi non sia più stata chiamata nelle trasmissioni del ‘Biscione’.

“Io – ha aggiunto Giulia in riferimento al suo impegno a The Cage – credo che in questo momento della mia vita sia una grande opportunità fare 250 puntate con un maestro della televisione come Amadeus. Lui mi ha sempre permesso di essere me stessa, non mi ha mai detto fai questo o non fai questo. Al provino mi ha scelto lui, sapeva a cosa andava incontro. Non vivo l’ansia degli ascolti, la prendo come un’esperienza“.

Giulia Salemi sogna Ballando con le Stelle: appello a Milly Carlucci

Sempre a TvTalk, Salemi ha inoltre rivelato che ha un sogno nel cassetto, ossia partecipare a Ballando con le Stelle. Tuttavia è consapevole che Milly Carlucci ha una regola non scritta quando si tratta di pensare al cast: non ingaggiare persone che hanno guadagnato popolarità tramite i reality show. L’influencer ha quindi lanciato un appello alla conduttrice di Sulmona.

“Ti prego – ha dichiarato – i tempi sono cambiati, facci un pensierino. Anche perché io sono molto molto impacciata e mi divertirebbe molto. E questo è l’ultimo sogno che ho da concorrente“. Spostandosi sul lato conduzione, ha aggiunto: “Da conduttrice ci sono due programmi che amo particolarmente: uno è Le Iene, sia fare la iena che condurlo in studio, l’altro è il Grande Fratello. Alla fine sono nata lì“.

Infine ha parlato dei colleghi podcaster, raccontando di stimare molto Pablo Trincia. In particolare, ne apprezza la voce e la preparazione. “Ti sa vendere qualsiasi cosa”, ha chiosato. Tra le donne, ha un debole per Victoria Cabello per via del suo linguaggio “irriverente e dissacrante”: “Lei mi piace molto. Le ho scritto, ma non mi ha risposto! Mi sono ripromessa di essere senza peli sulla lingua, quindi Victoria ti aspetto, mi piaci molto“.