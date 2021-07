Giulia Salemi a cena coi suoceri: l’ombra della Gregoraci spazzata via

By

Tutti assieme attovagliati, appassionatamente, senza risentimenti, senza polemiche: trattasi di Giulia Salemi e dei genitori di Pierpaolo Pretelli, quelli che a più riprese hanno lasciato intendere che nutrivano un debole per Elisabetta Gregoraci. Non proprio una galanteria nei confronti dell’attuale fidanzata del figlio, l’infleuncer italo-persiana appunto. Fatto sta che ogni eventuale qui pro quo e ogni ‘ombra’ relativa all’ex moglie di Flavio Briatore sono stati spazzati via nelle scorse ore.

Giulia e i signori Pretelli hanno trascorso una piacevole serata, lungo la giornata di domenica 25 luglio. Naturalmente presente alla cena anche Pierpaolo. Da segnalare pure la presenza di Ariadna Romero, ex compagna del modello con il quale ha avuto il piccolo Leonardo (4 anni). I due sono in ottimi rapporti e remano nella stessa direzione per garantire al loro frutto d’amore serenità, presenza e tranquillità.

Insomma, la Gregoraci è un lontano ricordo per tutti. In casa Pretelli si respira armonia e Giulia è stata accolta nel migliore dei modi: fine della ‘soap opera’ che si è trascinata dal Grande Fratello Vip 5 in poi, cioè da quando la relazione tra l’influencer e l’ex velino è decollata, tra mille polemiche e scetticismi.

Oggi Salemi e Pierpaolo hanno fatto ricredere molti scettici. In ogni intervista entrambi si dicono assolutamente entusiasti della piega che ha preso la loro relazione. Nel rapporto assicurano di supportarsi a vicenda e di trasmettersi stima reciproca.

Pierpaolo Pretelli torna in tv su Rai Uno: sarà uno dei concorrenti di Tale e Quale Show

A breve, a partire da venerdì 17 settembre, l’ex velino di Striscia la Notizia tornerà protagonista in tv, su Rai Uno, a Tale e Quale Show. Carlo Conti lo ha voluto nel cast. A proposito di cast, il conduttore toscano si è reso protagonista di una piccola gaffe nell’ufficializzare i concorrenti: ha sbagliato a comunicare il cognome di Pretelli, nominato erroneamente Petrelli. La svista non è passata inosservata sui social: molti utenti hanno mormorato. Conti, accortosi dell’errore, ha provveduto a correggere. Dalla serie, tutto è bene quel che finisce bene.