Giulia Provvedi, ritorno di fiamma con Gollini: il gossip

Giulia Provvedi, ritorno di fiamma con Pierluigi Gollini? La gemella avrebbe dato un’altra opportunità al calciatore

Giulia Provvedi è tornata insieme a Pierluigi Gollini? Questo è il gossip che lancia oggi il settimanale Chi. Secondo la rivista, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip starebbe dando un’altra possibilità al calciatore. Era il mese di giugno, quando la gemella di Silvia Provvedi annunciava la fine della sua storia d’amore con il portiere dell’Atalanta. Giulia ha, però, preferito non rivelare al suo pubblico i motivi della rottura. Sono tantissimi i fan che si sono chiesti come mai la Provvedi avesse presto questa drastica decisione. Infatti, i due sono sempre apparsi molto uniti. Una coppia solida e innamorata, che però è scoppiata improvvisamente. Una notizia che ha lasciato l’amaro in bocca a chi li sosteneva. Nella Casa del Grande Fratello Vip, la Provvedi non aveva voluto credere ai gossip che vedevano il suo Pierluigi con altre donne. La fiducia nei confronti del portiere era tanta, eppure qualcosa è accaduto per portarli alla rottura. Qualche giorno dopo l’annuncio della cantante de Le Donatella, si parlava di tradimento.

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini di nuovo insieme? L’annuncio di Chi

Giulia ha preferito non spiegare i motivi della rottura con Pierluigi, chiedendo rispetto al pubblico che la segue. Ma qualche giorno dopo l’annuncio, il settimanale Spy rivelava che la Provvedi era stata tradita dal calciatore. Nessuna conferma o smentita da parte dei due diretti interessati e oggi la rivista Chi annuncia il ritrovato amore tra i due. “Giulia Provvedi, senza troppo clamore, ha deciso di dare una nuova opportunità al suo ex, Pierluigi Gollini”, così il settimanale apre le speranze dei fan della coppia. Come sottolinea anche la rivista, non è spuntata ancora alcuna foto social e nessuna dedica d’amore tra loro.

Giulia Provvedi dà un’altra opportunità alla sua storia d’amore con Pierluigi Gollini

Il settimanale annuncia, inoltre, che i due si sarebbero presi un lungo periodo di prova. Dunque, sembra proprio che Giulia abbia riaperto le porte del suo cuore a Pierluigi, con cui ha avuto una lunga relazione. Per ora non c’è una conferma e neppure una smentita da parte della Provvedi, eppure Chi ne è certo!