Giulia Provvedi, prime parole dopo il GF Vip: messaggio per Silvia e il pubblico

Giulia Provvedi eliminata dal Grande Fratello Vip: le sue prime parole dopo l’uscita

Giulia Provvedi è stata eliminata a un passo dalla semifinale dal Grande Fratello Vip. La sua uscita è stata definita da molti come un fulmine a ciel sereno. Infatti, pochi si sarebbero aspettati di vederla abbandonare la Casa più spiata d’Italia a pochi passi dalla fine. Eppure Giulia ha perso il televoto contro Benedetta Mazza e Andrea Mainardi. La gemella di Silvia non appare rammaricata per quanto accaduto, anzi. La Provvedi si mostra come sempre sorridente e felice. Lei stessa ammette di essere davvero soddisfatta del percorso che ha portato avanti e lo fa attraverso i social. La gemella è tornata su Instagram più carica che mai, pronta a ringraziare tutto il pubblico che l’ha sostenuta. Ma non solo, ora Giulia vorrebbe vedere la sorella Silvia trionfare. L’ex fidanzata di Fabrizio Corona è stata eletta prima finalista. Sembrerebbe avere buone probabilità di vincere e, per tale motivo, Giulia chiede ora più che mai il sostegno del pubblico che le segue.

Giulia Provvedi pronta a sostenere la sorella Silvia al Grande Fratello Vip e intanto ringrazia il pubblico

Attraverso una diretta su Instagram, questa mattina Giulia dà il buongiorno al pubblico. Sono tanti i fan che sono tristi per la sua uscita. A molti mancherà il suo buon umore e la Provvedi non può che essere felice di tutto l’affetto che sta ricevendo. “Mi ha fatto piacere tenervi compagnia questi due mesi. Mi sono mostrata per quello che sono. Grazie ragazzi, ora tutti uniti per Silvia, io sono felice così”, dichiara Giulia durante la diretta. La Provvedi afferma di aver già vinto, ora tocca sostenere la sua “sorellina”. La gemella non sa come ringraziare tutto il pubblico, che ancora oggi le regala tanto affetto. Leggendo i dolci commenti dei fan, l’ex gieffina chiede di non farla piangere, in quanto ha la lacrime facile. “Vi amo”, dichiara la bella Giulia in diretta.

Giulia Provvedi e il messaggio per la gemella Silvia dopo l’eliminazione

Giulia ha saputo, inoltre, che Silvia ha sofferto molto questa notte per la sua eliminazione. La Provvedi è convinta che ora per la sorella è il momento di mostrare la sua forza. “Deve essere positiva, io sto bene”, rivela l’ex gieffina. E, intanto, condivide sui social un post per Silvia: “Io sono sempre con te amore mio, forza cucciola”. Nel frattempo, il pubblico attende di avere notizie sulla sua relazione con Pierluigi Gollini. Ricordiamo che dentro la Casa, Giulia scoprì alcuni gossip sul fidanzato che l’avevano fatta soffrire.