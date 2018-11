Giulia Provvedi piange al GF Vip: rivelazioni importanti sul fidanzato

Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi in lacrime per il fidanzato: le parole d’amore

Giulia Provvedi si è fatta conoscere con il sorriso stampato sempre sulle labbra. In ogni caso, anche lei ha i suoi momenti no. Questa volta è proprio la bionda de Le Donatella ad essere finita in lacrime. La giovanissima donna si è fatto trasportare da attimi di inaspettata nostalgia. La concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato di sentire molto la mancanza del suo fidanzato e allo stesso tempo ha affermato di fidarsi ciecamente di lui. Nel corso di un curioso confronto sull’amore e i tradimenti, la sorella di Silvia ha dichiarato di non capire come si possa cedere alla tentazione quando si è certi dell’amore che si prova per il proprio compagno. Giulia non ha voluto criticare nessuno, ma allo stesso tempo ha messo in chiaro il suo punto di vista, sottolineando ancora una volta quanto ami il suo attuale compagno.

Giulia Provvedi piange per Pierluigi al GF Vip: dichiarazioni d’amore importanti

La dolce Giulia è follemente innamorata del suo fidanzato, tant’è da non credere che riuscirebbe a cedere alle tentazioni. Per la ragazza è impossibile tradire un uomo solo perché non lo si vede da molto tempo. Secondo la Provvedi, o si ama o no. Senza alcuna via di mezzo e senza, ovviamente, tradimenti. Insomma, la bionda de Le Donatella ha dimostrato ancora una volta di essere sicurissima della sua storia d’amore. Ricordiamo che la concorrenti del Grande Fratello Vip sta insieme al noto portiere Pierluigi Gollini. I due si amano e anche lui lo ha dimostrato davanti a tutta italia. L’uomo le ha fatto recapitare un dolce messaggio via aereo.

GF Vip: Giulia follemente innamorata del fidanzato Pierluigi Gollini

Insomma, ancora una volta, la Provvedi ha dichiarato di amare Pierluigi come non mai e di fidarsi ciecamente di lui. Nonostante ciò, in queste settimane è arrivata qualche segnalazione nei confronti del giovane. Siamo però certi che la dolce bionda non arriverà a dubitare del suo fidanzato neanche per un secondo.