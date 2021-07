Giulia Provvedi, incidente in spiaggia: cade e si rompe un dente

By

Disavventura per la sorella di Silvia Provvedi, a causa di una caduta in spiaggia: ma lei ci ride su

Giulia Provvedi, sorella dell’ex gieffina Silvia Provvedi, è stata protagonista nelle ultime ore di una spiacevole disavventura. La cantante del duo Le Donatella mentre correva in spiaggia è caduta sulla battigia, sbattendo i denti contro la bottiglia di birra che teneva in mano.

A seguito dell’impatto, a Giulia si è rotto uno dei denti incisivi. Il tutto è stato ripreso in un video che è stato puntualmente condiviso sull’account ufficiale Instagram delle due gemelle. Per Giulia, quindi, ieri non è proprio stata una splendida giornata.

La sorella di Silvia Provvedi, ex fidanzata di Fabrizio Corona, ha sempre ironizzato nei suoi video e post. Anche in questa occasione, nonostante la disavventura, la cantante ha voluto mostrare il lato comico della situazione. Un modo per sdrammatizzare e rassicurare tutti i fan.

A confermare la sua vena ironica sono anche le parole con cui ha scelto di commentare il breve filmato: “La mia situazione sentimentale nel 2021 in un video“. Nel passato sentimentale di Giulia il giocatore di calcio Pierluigi Gollini.

Giulia sembra tuttavia molto impegnata ad aiutare la sorella Silvia nel crescere la piccola Nicole. La bambina è spesso protagonista dei post e dei video de Le Donatella, diventando così, seppur piccolissima, una piccola star dei social.

La bimba è nata dall’unione di Silvia con l’imprenditore Giorgio De Stefano. L’uomo, molto conosciuto nei salotti milanesi, è originario di Reggio Calabria. Dopo la burrascosa relazione con Fabrizio Corona, l’ex gieffina sembrava avesse trovato finalmente la felicità con questo nuovo compagno.

Il 24 giugno 2020 è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia dell’arresto di De Stefano. Una notizia ancor più amara e crudele, in considerazione del fatto che proprio qualche giorno prima era nata la piccola Nicole. L’uomo si trova attualmente in carcere con l’accusa di associazione mafiosa.

In una recedente intervista a Blastingnews.com Silvia ha raccontato come stanno le cose con il suo fidanzato. Lei ha dichiarato di essere fidanzatissima e di credere fermamente nell’innocenza del suo compagno, nonché padre di sua figlia.