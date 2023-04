Giulia Pauselli, stop ad Amici 22: la ballerina è fuori dai giochi

Giulia Pauselli, ballerina professionista di Amici, nelle prossime settimane sarà costretta a un nuovo riposo forzato. Dopo lo stop alla partecipazione al programma durante la gravidanza, la ballerina sarà nuovamente costretta ad allontanarsi dal palco del talent show di Maria De Filippi. Lo scorso 30 agosto Giulia Pauselli è diventata mamma per la prima volta di Romeo Maria e a distanza di pochi mesi era riuscita a tornare nella trasmissione con il suo ruolo di ballerina professionista. Negli scorsi giorni però qualcosa le avrebbe impedito di esibirsi durante la puntata di questo sabato 29 aprile. Ecco cosa è successo.

L’infortunio di Giulia Pauselli

Pare proprio che l’edizione di quest’anno di Amici non sia molto fortunata. Dopo l’annuncio della positività al Covid di due allievi ora arriva un’altra grana: Giulia Pauselli si è infortunata al menisco e per questa motivazione dovrà astenersi dal ballo fino almeno alla fine del programma. Proprio oggi ricorre la Giornata Internazionale della danza e per l’occasione la ballerina ha voluto condividere sul suo profilo Instagram il video dell’esibizione che, la scorsa settimana, l’ha vista protagonista con Giuseppe Giofrè.

Attraverso la didascalia del post la Pauselli ha dato l’annuncio ai followers spiegando cosa è successo: “Vorrei sicuramente celebrare questa giornata in maniera diversa ma mi tocca un riposo forzato! Gli infortuni sono il rischio del nostro mestiere e come ci viene insegnato sin da piccoli: ‘The show must go on’ qualsiasi cosa succeda. A ogni modo ho lesionato il menisco in grande stile”. Pare infatti che la danzatrice si sia infortunata proprio durante il ballo molto sensuale con Giofrè, che ha mandato in estasi i telespettatori.

La ballerina professionista sarebbe quindi fuori dai giochi per questa edizione del talent: il programma finirà tra due settimane e nel caso di lesione del menisco la convalescenza risulta essere piuttosto lunga, arrivando anche alle tre settimane di riposo. Per questo motivo quindi pare proprio che, almeno per quest’anno, non la vedremo più ballare.

Anche Isobel Kinnear infortunata

Purtroppo la Pauselli non sarebbe l’unica a essersi infortunata. A quanto pare, secondo le anticipazioni di Amici News, anche Isobel Kinnear sarebbe stata vittima di un infortunio al braccio lo scorso giovedì, proprio nel giorno in cui si sarebbe registrata la puntata che andrà in onda sabato 29 aprile. L’incidente, cha ha visto protagonista la ballerina pupilla della Celentano, si sarebbe verificato durante la sfida per il ballottaggio finale e Isobel sarebbe stata costretta a lasciare lo studio per farsi visitare dal fisioterapista.