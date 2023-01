Amici 22, tenerezze fra Cricca e Isobel: i fan avevano previsto tutto

Nel corso della puntata del Daytime di Amici 22 trasmessa quest’oggi, 30 gennaio, su Canale 5, alcuni attenti telespettatori si sono resi conto di uno siparietto decisamente sospetto che ha visto al centro due dei concorrenti di questa edizione, ovvero il cantante Cricca e la ballerina Isobel. Sembra infatti che fra i due si stia venendo a creare un rapporto molto più intimo e profondo di una semplice amicizia, una situazione che in realtà i fan della trasmissione già avevano anticipato.

Nella puntata di oggi, ad un certo punto, sullo sfondo sono apparsi Isobel e Cricca stesi su un divanetto, molto vicini (a distanza bacio, in pratica) impegnati a coccolarsi come due piccioncini. Queste tenerezze sono state trasmesse sullo sfondo del Daytime, senza ricevere diventare il centro di un “blocco” dedicato. Ma i fan della trasmissione non si fanno scappare nulla e le immagini sono presto diventate virali. Qui sotto potete recuperare le loro coccole di cui tanto si sta parlando in queste ultime ore.

La complicità dei due è evidente e chi lo sa che nei prossimi giorni non si possa trasformare in qualcosa di più. Questa, tra l’altro, sembra essere proprio l’edizione delle coppiette e dei drama, forse persino più del solito. Non che nel programma non si fossero mai formate coppie in passato, ma non è forse abbastanza sospetto che i fan del programma già avessero previsto tutto? Magari per “esperienza” o forse per semplice intuito. Chi lo sa?

Sta di fatto che quando nei giorni scorsi Cricca aveva annunciato di aver lasciato la fidanzata nella settimana in cui era stato “eliminato” dalla scuola erano stati in tanti a prevedere il futuro. Le richieste e le speranze di qualcuno, dunque, potrebbero presto trovare un riscontro positivo da parte della trasmissione.

@AmiciUfficiale Rinnovo la mia proposto ci piacerebbe vedere un Daytime su Cricca e Isobel #Criccobel! #amici22 — Michele Giorgini (@MicheleGiorgin9) January 25, 2023

Cricca e Isobel: Alessio ci si mette di mezzo?

Per Cricca ci potrebbe però essere un possibile impedimento: sembra infatti che Isobel abbia una mezza cotta anche per il nuovo ballerino Alessio. I fan del programma non hanno potuto fare a meno di notare come Isobel non avesse occhi che per la new entry quando il danzatore si è esibito per la prima volta all’interno della scuola.

Dalle immagini trasmesse oggi, ad ogni modo, sembra che la complicità di Isobel con Cricca sia proprio su un altro livello. Il tanto atteso rvm di coppia potrebbe davvero essere dietro l’angolo.