Giulia Pauselli “sempre più innamorata di Osvaldo”: cala il gelo con l’ex Marcello Sacchetta

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta non sarebbero più una coppia da tempo. Inoltre lei avrebbe iniziato una relazione con Osvaldo, deejay, produttore musicale ed ex artista visivo originario di Potenza: questo è ciò che riferisce il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Già nei giorni scorsi lo scrittore aveva scritto che la love story tra i due volti di Amici, diventati genitori di Romeo Maria nel 2022, era giunta al capolinea. Non solo: nell’ultimo periodo i rapporti dei due ex si sarebbero incrinati. Un indizio che spinge verso questa versione è anche ravvisabile su Instagram, dove la ballerina e il coreografo non si seguono più.

Giulia Pauselli avrebbe un nuovo compagno di nome Osvaldo: Marcello Sacchetta sempre più lontano

Parpiglia ha raccontato che Pauselli sarebbe “sempre più innamorata” di Osvaldo, aggiungendo che l’uomo è responsabile dei locali Sanctuary, in cui a volte Giulia si esibisce come deejay. “La coppia è sempre più unita e progetta insieme il futuro”, ha inoltre sostenuto Parpiglia. Dunque il legame non sarebbe un flirt, bensì una storia già ben avviata. Tra l’altro la danzatrice, di recente, ha pubblicato su Instagram un album fotografico. In uno scatto la si vede, nella platea del Teatro alla Scala di Milano, poggiare la testa sulla spalla di un uomo. Si tratterebbe di Osvaldo.

Il defollow di Marcello Sacchetta

La scelta di mostrare quello che sarebbe il suo nuovo compagno avrebbe provocato il malumore di Sacchetta, il quale, di tutta risposta, avrebbe defollowato sui social l’ex compagna. In effetti, a oggi, Giulia e Marcello non risultano seguirsi su Instagram. Non un buon segnale. Per ora nessuno dei due ha mai spiegato pubblicamente i motivi che li hanno portati ad allontanarsi. In un’intervista di qualche settimana fa, il coreografo si era limitato a dire che con Pauselli c’era una situazione delicata, cambiando rapidamente argomento. Dunque da un lato aveva confermato implicitamente la crisi, dall’altro aveva lasciato intendere a chiare lettere di non voler rendere la sua vicenda personale di dominio pubblico.

Sempre secondo le indiscrezioni circolate di recente, all’origine della rottura non ci sarebbero state persone terze che si sono immischiate nel legame. I problemi di coppia sarebbero stati innescati da incomprensioni e visioni diverse di futuro.