Giulia Pauselli “si è fidanzata con Osvaldo” e Marcello Sacchetta ha reagito male: retroscena

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli non sono più una coppia da mesi. E questo era già noto agli amanti della cronaca rosa. Il giornalista Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha aggiunto un ulteriore dettaglio alla vicenda sentimentale. Lei avrebbe un nuovo compagno di nome Osvaldo. E avrebbe deciso di farlo trapelare dopo che l’ex compagno si è esibito con Francesca Tocca all’Eurovision Song Contest 2026. Una performance che ha acceso il gossip per via del bacio tra i due danzatori sul palco. Bacio previsto dalla coreografia, ma che secondo alcuni, soprattutto da parte di Sacchetta, sarebbe stato dato con troppo trasporto. Pauselli non avrebbe preso bene la faccenda.

Giulia Pauselli avrebbe un nuovo fidanzato: Marcello Sacchetta avrebbe reagito male

Sacchetta e Tocca, dopo che il chiacchiericcio si è fatto rumoroso sul loro conto, hanno spiegato di non avere alcun legame di tipo sentimentale. Pauselli non ha commentato quanto avvenuto all’Eurovision. Parpiglia ha spiegato che però ha deciso nelle ultime ore di mostrare sui social il nuovo fidanzato, Osvaldo, un imprenditore attivo nel mondo della notte. Tale mossa sarebbe andata di traverso all’ex che ha smesso di seguirla su Instagram e avrebbe interrotto con lei i contatti.

Si ricorda che entrambi i ballerini non hanno mai annunciato ufficialmente la rottura, sebbene sia da mesi che non si mostrano più insieme. Sacchetta, in tempi non sospetti, aveva spiegato che c’era una situazione complessa, non smentendo la rottura e preferendo non aggiungere ulteriori dettagli in merito ai rapporti con Pauselli. Alla luce di quanto rivelato da Parpiglia, sembra ormai che non ci sia più spazio per una ricucitura. Anche perché lei farebbe coppia con il già citato Osvaldo.

Resta il fatto che i due danzatori hanno vissuto un’intensa e lunga storia d’amore, dalla quale nel 2022 è nato il piccolo Romeo Maria. Ed è proprio alla gestione e alla serenità del piccolo che devono guardare. Perché ci si può lasciare, anche con strascichi, ma per i figli si deve remare sempre nella stessa direzione. Ed è anche probabile che messe da parte comprensibili frizioni post separazione, Marcello e Giulia torneranno ad avere rapporti civili e distesi.