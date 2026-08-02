Giulia Pauselli rivela perché non parla del nuovo fidanzato dopo la rottura con Marcello Sacchetta

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta non fanno più coppia da diversi mesi. I due ex volti di Amici di Maria De Filippi non hanno mai ufficializzato la rottura, ma non ci sono dubbi sul fatto che si siano lasciati. Oggi la ballerina avrebbe un nuovo compagno di nome Osvaldo, deejay, produttore musicale ed ex artista visivo originario di Potenza. In un paio di occasioni ha mostrato l’uomo sui suoi profili social e nulla più. Dopo che si sono diffuse di recente voci sulla sua nuova relazione, Pauselli non ha commentato in alcun modo. Zero conferme, ma anche zero smentite. Un silenzio che nelle scorse ore ha trovato una spiegazione. A fornirla è stata la danzatrice stessa, attraverso una storia pubblicata su Instagram.

La riflessione di Giulia Pauselli dopo la separazione da Marcello Sacchetta

“Non tutto va raccontato, alcune cose vanno protette”, si legge nel post condiviso da Giulia. “I sogni che stanno nascendo. La felicità che non è ancora stabile. Le persone che ami, quando tutto è fragile”, prosegue il messaggio. E ancora: “Non tutti meritano di entrare mentre tu stai crescendo. Ciò che è in costruzione ha bisogno di silenzio. Lavora lontano dagli sguardi. Lontano dalle opinioni. Perché ciò che non mostri non può essere colpito. Chi non ti conosce davvero non ha appigli. Non ha armi”.

Il silenzio come tattica di protezione

La riflessione sembra perfettamente coincidere con quanto sta vivendo Pauselli. Dopo la fine della lunga storia d’amore con Marcello Sacchetta, con il quale ha un figlio (Romeo Maria, 4 anni), ha incontrato Osvaldo e ha anche iniziato a fare la deejay, come lei stessa ha mostrato sui social in diverse occasioni. Una sorta di nuovo inizio, di nuova vita. Una vita che la ballerina vuole saggiamente non dare in pasto a tutti, consapevole che le malelingue, soprattutto in rete, si annidano ovunque.

In sostanza, si è compreso che Giulia non parla non perché abbia qualcosa da nascondere o perché stia vivendo situazioni negative. Tutto il contrario: il suo silenzio è una protezione per continuare a coltivare in serenità e tranquillità le cose belle che la vita le sta riservando, dopo un periodo non semplice, visto che ogni separazione porta con sé sofferenze e problematiche da risolvere.

Per quanto invece riguarda Sacchetta, nei mesi scorsi la cronaca rosa ha parlato di un presunto avvicinamento alla collega Francesca Tocca, ma il gossip si è sgonfiato in fretta. Tra i due c’è ‘solo’ una bella amicizia, non amore.